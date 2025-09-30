Γονικός έλεγχος από την OpenAI και ειδοποιήσεις ασφαλείας

Η OPEN AI εγκαθιστά ένα νέο σύστημα ειδοποιήσεων και γονικού ελέγχου. Πώς θα λειτουργεί

30 Σεπ. 2025 9:42
Η OpenAI παρουσίασε ένα νέο σύστημα γονικού ελέγχου στο ChatGPT, στοχεύοντας στην προστασία των εφήβων χρηστών και στη δημιουργία μιας εμπειρίας ασφαλούς και κατάλληλης για την ηλικία τους. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ανησυχίες σχετικά με περιστατικά όπου έφηβοι βρέθηκαν σε κίνδυνο κατά τη χρήση της πλατφόρμας.

Πώς λειτουργεί ο γονικός έλεγχος

Για να ενεργοποιηθεί, γονείς και έφηβοι πρέπει να δημιουργήσουν ξεχωριστούς λογαριασμούς. Ένας γονέας μπορεί να προσκαλέσει τον έφηβο να συνδέσει τον λογαριασμό του μέσω email ή μηνύματος, ή αντίστροφα, ο έφηβος μπορεί να στείλει πρόσκληση στον γονέα. Οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέσουν τους λογαριασμούς τους ανά πάσα στιγμή, με ειδοποίηση όμως προς τους γονείς.

Μόλις συνδεθούν οι λογαριασμοί, εφαρμόζονται αυτόματα προστασίες περιεχομένου, περιορίζοντας πρόσβαση σε γραφικές εικόνες, επικίνδυνα challenges, σεξουαλικό ή βίαιο περιεχόμενο, ρομαντικά σενάρια role-play, καθώς και υπερβολικά πρότυπα ομορφιάς. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν αυτά τα φίλτρα, αλλά οι έφηβοι όχι.

Προσαρμογή και έλεγχος

Ο γονέας μπορεί να ρυθμίσει περαιτέρω επιλογές μέσω πίνακα ελέγχου, όπως:

  • Ορισμός «ώρας ησυχίας» κατά την οποία το ChatGPT δεν θα είναι διαθέσιμο.

  • Απενεργοποίηση της μνήμης της AI, ώστε οι συνομιλίες να μην αποθηκεύονται.

  • Απενεργοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας ή επεξεργασίας εικόνων και της λειτουργίας φωνής.

  • Επιλογή για μη χρήση των συνομιλιών στην εκπαίδευση νέων μοντέλων AI.

Ειδοποιήσεις ασφαλείας

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η εισαγωγή ειδοποιήσεων για καταστάσεις κινδύνου. Αν η πλατφόρμα ανιχνεύσει πιθανό σοβαρό πρόβλημα ή ένδειξη αυτοτραυματισμού από τον έφηβο, μια ομάδα ειδικών αξιολογεί την κατάσταση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι γονείς ειδοποιούνται μέσω email, SMS ή push notification, εκτός αν έχουν επιλέξει διαφορετικά. Η OpenAI τονίζει ότι θα κοινοποιούνται μόνο οι πληροφορίες που απαιτούνται για την προστασία του εφήβου.

Η εταιρεία παραδέχεται ότι κανένα σύστημα δεν είναι απόλυτα αλάνθαστο, αλλά προτιμά να ειδοποιεί τον γονέα σε ύποπτες καταστάσεις παρά να μένει σιωπηλή.
