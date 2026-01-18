Γουρλή για τον Ολυμπιακό διαιτητή όρισε η ΟΥΕΦΑ την Τρίτη στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (20/1, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε ένα πολύ κρίσιμο ματς το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.

Η UEFA στέλνει τον 43χρονο Ιταλό elite ρέφερι, Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος προ τριετίας είχε σφυρίξει το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3 στη Stoiximan Super League.

Επίσης, ο Μαριάνι ήταν ο διαιτητής στην επική νίκη και πρόκριση (1-6) του Ολυμπιακού απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη φάση των «16» του Conference League, αγώνας που αποτέλεσε την αφετηρία για την εντυπωσιακή και ιστορική πορεία μέχρι την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου τον Μάιο του 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντανιέλε Μπιντόνι, Στέφανο Αλάσιο, 4ος ο Ματέο Μαρκέτι και στο VAR οι Μάρκο Ντι Μπέλο, Λούκα Παϊρέτο.

