Γρ. Αλεξόπουλος: «Συνειδητή επιλογή η μη αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών»

Καμία αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών δημοτικών τελών για το 2026 αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας κατά την τελευταία του συνεδρίαση, επικυρώνοντας παράλληλα, την εισήγηση του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου για απαλλαγή των παραγωγών που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου και τη ζωονόσο της ευλογιάς.

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παραμένουν αμετάβλητα, ενώ θα ισχύσουν και το 2026 οι εκπτώσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη συμπληρωματική απόφαση για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

«Η διατήρηση των τιμών στους συντελεστές των ανταποδοτικών τελών είναι μια συνειδητή επιλογή προκειμένου να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω τους συνδημότες μας σε μια εποχή που το κόστος της καθημερινής ζωής έχει εκτοξευτεί. Την ίδια ώρα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που στηρίζουν την τοπική μας οικονομία και παραγωγή, παρέχοντας στους πληγέντες κτηνοτρόφους μας μια οικονομική διευκόλυνση με την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξ άλλου, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2026.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει έργα και μελέτες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, χρηματοδοτούμενα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδίους πόρους που αφορούν τη βελτίωση και συντήρηση βασικών υποδομών (οδοποιία, γεφυρώσεις, αγροτικό δίκτυο, κ.α.), τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αναπλάσεις), την προσβασιμότητα σε δημοτικά κτίρια (κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες), την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, κ.α.

«Με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των υποδομών μας, χωρίς να παραβλέπουμε ότι δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Οι ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας είναι πολλές περισσότερες, γι’ αυτό και συνεχίζουμε να διεκδικούμε χρηματοδότηση για έργα ζωτικής σημασίας που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνδημοτών μας και θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο για τον τόπο μας», ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος.

