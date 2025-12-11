Γρ. Αλεξόπουλος: «Συνειδητή επιλογή η μη αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών»

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παραμένουν αμετάβλητα, ενώ θα ισχύσουν και το 2026 οι εκπτώσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη συμπληρωματική απόφαση για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Γρ. Αλεξόπουλος: «Συνειδητή επιλογή η μη αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών»
11 Δεκ. 2025 14:10
Pelop News

Καμία αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών δημοτικών τελών για το 2026 αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας κατά την τελευταία του συνεδρίαση, επικυρώνοντας παράλληλα, την εισήγηση του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου για απαλλαγή των παραγωγών που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου και τη ζωονόσο της ευλογιάς.

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παραμένουν αμετάβλητα, ενώ θα ισχύσουν και το 2026 οι εκπτώσεις για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη συμπληρωματική απόφαση για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

«Η διατήρηση των τιμών στους συντελεστές των ανταποδοτικών τελών είναι μια συνειδητή επιλογή προκειμένου να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω τους συνδημότες μας σε μια εποχή που το κόστος της καθημερινής ζωής έχει εκτοξευτεί. Την ίδια ώρα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους που στηρίζουν την τοπική μας οικονομία και παραγωγή, παρέχοντας στους πληγέντες κτηνοτρόφους μας μια οικονομική διευκόλυνση με την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξ άλλου, στην ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2026.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει έργα και μελέτες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, χρηματοδοτούμενα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδίους πόρους που αφορούν τη βελτίωση και συντήρηση βασικών υποδομών (οδοποιία, γεφυρώσεις, αγροτικό δίκτυο, κ.α.), τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αναπλάσεις), την προσβασιμότητα σε δημοτικά κτίρια (κατασκευή ραμπών ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες),  την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, κ.α.

«Με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αναβάθμισης των υποδομών μας, χωρίς να παραβλέπουμε ότι δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Οι ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας είναι πολλές περισσότερες, γι’ αυτό και συνεχίζουμε να διεκδικούμε χρηματοδότηση για έργα ζωτικής σημασίας που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνδημοτών μας και θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο για τον τόπο μας», ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ