Γραμμές Τέχνης – «Ουρανός Κλειδωμένος»: Η Ανδρομάχη μιλά για όλους τους αμάχους του πολέμου στη σκηνή της Πάτρας

Ένα βαθιά πολιτικό και ανθρώπινο θεατρικό έργο ανεβαίνει στην Πάτρα, δίνοντας φωνή σε όσους βιώνουν τον πόλεμο χωρίς να κρατούν όπλα. Ο «Ουρανός Κλειδωμένος» φωτίζει τη μνήμη, την απώλεια και την αντοχή μέσα από τη γυναικεία εμπειρία.

31 Ιαν. 2026 14:24
Pelop News

Η Cdriva ProdActions σε συνεργασία με την ομάδα καλλιτεχνικής έκφρασης Clarity Performers, παρουσιάζουν το θεατρικό έργο «Ουρανός Κλειδωμένος» σε σκηνοθεσία Μαριλένας Τρακαλιάνη, στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271- έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα).

Στο έργο, τρεις γυναίκες αφηγούνται τις αναμνήσεις μίας αιχμάλωτης πολέμου, μίας τραγικής συζύγου και μητέρας η οποία παρουσιάζεται ως κεντρικό σύμβολο της απώλειας, της μνήμης και της ψυχικής αντοχής των πολιτών που υφίστανται τα βάρη του πολέμου χωρίς να πολεμούν. Είναι μία προσπάθεια, αυτά τα “βουβά” πρόσωπα να ακουστούν.

Θα δοθούν έξι παραστάσεις τα τριήμερα: 6-7-8 και 13-14-15 Φεβρουαρίου 2026.

Ώρες παραστάσεων: Παρασκευές – Σάββατα: 9μμ, Κυριακές: 8:30μμ.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Η Ανδρομάχη δεν είναι απλώς μια ηρωίδα της αρχαιότητας· είναι η φωνή όλων εκείνων που δεν κρατούν όπλα αλλά πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα του πολέμου. Στη σκηνοθετική μας προσέγγιση, η Ανδρομάχη τοποθετείται στο κέντρο της δράσης όχι ως σύζυγος ή αιχμάλωτη, αλλά ως σύμβολο απώλειας, μνήμης και αντοχής. Η παράσταση εστιάζει στον εσωτερικό της κόσμο: τον φόβο, το πένθος, τη σιωπηλή οργή και την προσπάθεια να διατηρήσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά της μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει. Ο χρόνος είναι ρευστός, παρελθόν και παρόν συνυπάρχουν όπως ακριβώς συμβαίνει στο τραύμα ενώ ο η σκηνή είναι χώρος μνήμης και εγκλωβισμού. Τα σώματα των ηθοποιών γίνονται φορείς της τραγωδίας, ενώ ο λόγος εναλλάσσεται με τη σιωπή, υπογραμμίζοντας όσα δεν μπορούν να ειπωθούν. Η Ανδρομάχη, μέσα από αυτή την ανάγνωση, δεν ζητά λύτρωση. Ζητά να ακουστεί. Και μέσα από τις δικές μας φωνές, αντηχούν οι φωνές όλων των γυναικών και των αμάχων που η Ιστορία άφησε στο περιθώριο.

Μαριλένα Τρακαλιάνη

Συντελεστές έργου:

Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τρακαλιάνη

Σενάριο: Βάλια Πλώτα
Παίζουν: Σάντυ Πατσαούρα, Βάλια Πλώτα, Μαριλένα Τρακαλιάνη

Χορογραφίες- Κινησιολογία: Σάντυ Πατσαούρα

Πρωτότυπη μουσική: Αυγουστίνος Κιζινόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη- φροντιστήριο: Χρύσα Δρίβα
Βίντεο- Φωτογραφία: Τεύκρος Σακελλαρόπουλος, Χρύσα Δρίβα

Αφίσα- προγράμματα: Ανδρέας Παπαεμμανουήλ- Χρύσα Δρίβα

Κονσόλα-ήχος- φωτισμοί: Ανδρέας Παπαεμμανουήλ

Παραγωγή- Επικοινωνία: Cdriva ProdActions

Δείτε το trailer εδώ: https://youtube.com/shorts/Bk_6FFZtBmc

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 10€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oyranos-kleidomenos/

Κρατήσεις: 6972661333

