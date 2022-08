Γυναίκες Προμηθέα: Το πρόγραμμα στην Α2 Εθνική

Με ρεπό ξεκινάει η γυναικεία ομάδα του Προμηθέα 2014 στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής στις 16 Οκτωβρίου. Συνοπτικά τα παιχνίδια της:

1η αγωνιστική (16/10): Ρεπό.

2η αγωνιστική (23/10): Αμιλλα Περιστερίου – Προμηθέας 2014

3η αγωνιστική (30/10): Προμηθέας 2014 – Αρις Καλαμάτας.

4η αγωνιστική (6/11): Αθηναϊκός – Προμηθέας 2014.

5η αγωνιστική (13/11): Προμηθέας 2014 – Δαναοί Αργους.

6η αγωνιστική (20/11): Ατρόμητος Πειραιά – Προμηθέας 2014.

7η αγωνιστική (27/11): Προμηθέας 2014 – ΑΟΦ Πορφύρας.

8η αγωνιστική (4/12): Αμύντας – Προμηθέας 2014.

9η αγωνιστική (11/12): Προμηθέας 2014 – Πανιώνιος.

B’ ΦΑΣΗ PLAY OFF – PLAY OUT: 1/3 (Τετάρτη), 5/3 (Κυριακή), 8/3 (Τετάρτη)

Γ’ ΦΑΣΗ PLAY OFF – PLAY OUT: 12/3 (Κυριακή), 15/3 (Τετάρτη), 19/3 (Κυριακή)

Δ’ ΦΑΣΗ PLAY OFF: (για θέσεις 1 – 2): 29/3 (Τετάρτη), 2/4 (Κυριακή), 5/4 (Τετάρτη), 9/4 (Κυριακή), 12/4 (Τετάρτη).

(για θέσεις 3 – 4, 5 – 6, 7 – 8): 29/3 (Τετάρτη), 2/04 (Κυριακή), 5/4 (Τετάρτη).