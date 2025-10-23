H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»

Η διοργάνωση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health), που συνδέει την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης και ανθεκτικότητας.

H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»
23 Οκτ. 2025 16:28
Pelop News

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε στο συνέδριο “1ο One Health Summit 2025”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στο Ωδείο Αθηνών, με διοργανωτές τους Industry Disruptors Game Changers (ID-GC), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Αττικής, του ΕΦΕΤ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διοργάνωση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της προσέγγισης της Ενιαίας Υγείας (One Health), που συνδέει την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης και ανθεκτικότητας.

Η Αντιπεριφερειάρχης έλαβε μέρος στην ενότητα με θέμα «Ο Ρόλος των Περιφερειών στη Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και Κρίσεων», όπου αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος γιατη συμβολή της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή της προσέγγισης One Health,την ανάγκη συντονισμένων δράσεων πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι σε φυσικές και υγειονομικές κρίσεις,καθώς και την ενσωμάτωση της Ενιαίας Υγείας στις περιφερειακές πολιτικές Δημόσιας Υγείας, Κλιματικής Προσαρμογής και Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον  επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα και Ειδικό Εκπρόσωπο για την Ελλάδα, João Breda, την  υπεύθυνη του Δικτύου Υγιών Πόλεων, Daizy Παπαθανασοπούλου, τον Βουλευτή Ν. Καρδίτσας και τ. Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, Τέλη Σπάνια καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Πελοποννήσου και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντη Μέλλο.

Η Αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους συντονιστές και τους συμμετέχοντες για τον ουσιαστικό διάλογο και την κοινή δέσμευση στην προώθηση μιας ολιστικής, βιώσιμης και ανθεκτικής προσέγγισης της Υγείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής One Health – One Planet – One Future.

H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:33 Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης σε δρόμο που συνδέει τα Καλάβρυτα με την Αιγιάλεια
17:28 Flat Boots vs. Chelsea Boots: Ποιο Στυλ είναι το Κατάλληλο για Εσάς;
17:24 Γκάζι: «Οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια», ο πατέρας για τον αιφνίδιο θάνατο της 16χρονης
17:24 Λευκός Οίκος: Γιατί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα «βασιλικά» σχέδια Τραμπ και οι εργασίες που εκτελούνται
17:16 Ο αντιπεριφερειάρχης Π. Σακελλαρόπουλος στο συνέδριο «Διασύνδεση bio παραγωγής, bio μεταποίησης και bio τουρισμού»
17:09 Πώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι από τον…Πειραιά βρέθηκε στο Μόναχο
17:08 Η Περιφέρεια ζητά εργασίες στην Κάτω Ροδινή για την υπερχείλιση ομβρίων υδάτων
17:00 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι άγνωστες ιστορίες στην Πάτρα – Φώτης Φωκάς και Σταύρος Σολωμός εξιστορούν στην «Π»
16:52 ΣΥΡΙΖΑ: Εδειξε διάθεση συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος
16:44 Οι πάσης φύσεως επιθέσεις, συνιστούν πολιτική;
16:36 Ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος στην 3η Διεθνική Συνάντηση υποστήριξης της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, στην Τεργέστη Ιταλίας
16:28 H αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου στο συνέδριο «1ο One Health Summit 2025»
16:20 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 62χρονος επειδή έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο από νοσοκομείο
16:12 Από ποιον τελικά προστατεύουμε το Μνημείο;
16:04 Δυτική Ελλάδα: Αρνηση για εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων – Δεν έπεισαν τα στοιχεία της μελέτης
15:56 Δεν θα παραστεί ο Κώστας Πελετίδης στην υπογραφή για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
15:48 Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Η επιθυμία της οικογένειας
15:40 Παναθηναϊκός: Οριστικά δεν θα γίνει στις 17:30 το παιχνίδι με την Φέγενορντ – Νέα σενάρια
15:32 Πάτρα: Μίνι εμπλοκή και εξελίξεις για τη μεταφορά του Πρωτοδικείου στο παλιό δημαρχείο
15:24 Σκωτία: Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι στη Γλασκώβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ