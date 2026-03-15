H Δήμητρα Παπαδήμα στην «Π»: «Αγρίμι γεννήθηκα, αγρίμι θα πεθάνω»

Η Δήμητρα Παπαδήμα δεν μασάει τα λόγια της όποιο κι αν είναι το τίμημα. Σ’ αυτό μοιάζει με τη μεγάλη θεατρίνα Μαρίκα Κοτοπούλη, την οποία ενσαρκώνει στο θεατρικό της έργο «Το Αγρίμι», που παρουσιάζει αυτό το σαββατοκύριακο (ώρα 21:15) στο «act». Με αφορμή την παράσταση, η γνωστή ηθοποιός και συγγραφέας μιλάει στην «Π» για την ηρωίδα της, τη θυελλώδη σχέση της με τον Ιωνα Δραγούμη, τα στοιχεία που τη συνδέουν μ’ εκείνη. Ακόμα, σχολιάζει με τον δικό της αιχμηρό τρόπο τον σημερινό καλλιτεχνικό χώρο και αποκαλύπτει τη στάση της απέναντι στη ζωή και την τέχνη.

-Τι σας ώθησε να «βουτήξετε» στον κόσμο της Μαρίκας Κοτοπούλη και να γράψετε «Το Αγρίμι»;

Εχοντας ασχοληθεί με την Πηνελόπη Δέλτα, με το υλικό που η ίδια άφησε, για να κατανοήσουμε το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα της πάρα τις συνθήκες καθωσπρεπισμού που έζησε, θέλησα να μιλήσω με τη θεατρίνα που ανέφερε η Δέλτα στα γραφτά της, όπως και με το «Αγρίμι», όπως την αποκαλούσε ο Δραγούμης. Το ατίθασο που μας άφησε κληρονομιά κρύβει πολλά στοιχεία. Οσοι ψυχολόγοι κι αν προσπαθήσουν να την αναλύσουν θα σκίσουν τα πτυχία τους. Εγώ δεν την αναλύω. Την υποδύομαι γιατί μου πάει.

-Κολυμπώντας στα ταραγμένα νερά της ζωής της, ποια στοιχεία του χαρακτήρα της σας εντυπωσίασαν;

Το αίσθημα ελευθερίας που διέθετε, γνωρίζοντας σε βάθος το γελοίο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αλλωστε γι’ αυτό πιστεύω λατρεύτηκε και από τους αντίθετους με τα πολιτικά της πιστεύω. Ο Βενιζέλος τη θαύμαζε, πήγαινε στις παραστάσεις της κι εκείνη τον κορόιδευε. Ω, τι μεγαλείο. Να μη σε νοιάζει τίποτα. Να είσαι κύριος του εαυτού σου!

-Βλέπουμε επί σκηνής μια γυναίκα να περιμένει, μάταια, επί 23 μέρες τον έρωτα της ζωής της, Ιωνα Δραγούμη, ενώ εκείνος είναι, εν αγνοία της, νεκρός. Τι απαίτησε από εσάς -σωματικά και ψυχικά- αυτή η έντονη εσωτερική, διαδρομή της ηρωίδας σας;

Πριν από τη δολοφονία που της έκρυψαν εκείνοι που ανέκαθεν πλασάρουν την είδηση κατά το συμφέρον τους, επιχείρησαν να κάψουν το θέατρο που έπαιζε. Και το έκαψαν. Τι συμπέρασμα βγάζει κάνεις διαβάζοντας έτσι απλά τέτοια γεγονότα; Εγώ διακρίνω φόβο. Η ηγεσία, το οποίο κράτος, να φοβάται να αντιμετωπίσει την οργή της Κοτοπούλη. Συνταρακτικό. Οσο και εξευτελιστικό για τον κρατικό μηχανισμό. Προσωπικά το «Αγρίμι» μού πάει γάντι. Ψυχανάλυση για μένα. Και το κοινό το αντιλαμβάνεται.

-Συγγραφή, σκηνοθεσία -μαζί με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου- και ερμηνεία. Τι ανακαλύψατε για τον εαυτό σας μέσα από αυτόν τον τριπλό ρόλο;

Ο Γιάννης είχε τον πρώτο λόγο στη σκηνοθεσία. Δική μου είναι η συγγραφή. Μου βγήκε πολύ αυθόρμητα. Οσο για την ερμηνεία… Παίζω τον εαυτό μου ως Μαρίκα Κοτοπούλη. Με βρίζω, με χτυπάω, τρομάζω με τα όνειρά μου που πάντα βγαίνουν αληθινά. Μιλάω σταράτα Ελληνικά κι ας είναι του πεζοδρομίου… Να τι ανακάλυψα για μένα. Αγρίμι γεννήθηκα, αγρίμι θα πεθάνω.

-Πού θα λέγατε ότι ταυτίζεστε και πού διαφέρετε με την ηρωίδα σας;

Μας συνδέει το πάθος τόσο στην καθημερινότητα όσο και στη σκηνή. Τόσο πάθος που μας εξαντλεί. Αν δεν στραγγίζουμε τη μέρα και τη νύχτα, αρρωσταίνουμε. Ο έρωτας, επίσης, είναι και για τις δυο μας το αντίδοτο του θανάτου. Διαφέρουμε στην εξάρτηση από ουσίες. Είμαι πολύ εγωίστρια. Χειραγωγήσιμη λόγω ουσιών, ποτέ!

-Ο τίτλος του έργου μιλάει για ένα αγρίμι. Με το «αγρίμι» που κατοικεί μέσα μας πώς τα πάτε; Εχετε προσπαθήσει να το τιθασεύσετε ή το αφήνετε ελεύθερο;

Αν δεν το είχα τιθασεύσει, δεν θα υπήρχα τώρα. Ευθύνεται γι’ αυτό ο Γιάννης κι ύστερα η κόρη μου. Θα σας εξομολογηθώ, όμως, πως δυσκολεύομαι. Η φύση μου είναι άλλη. Είμαι ο taxi driver. Ο ντε Νίρο. Να σκεφτείτε από τότε με την πανδημία, που τους έκραξα σε ζωντανή εκπομπή για το πρόστιμο των 100 ευρώ που επιβαλλόταν σε όσους δεν έκαναν εμβόλιο. Οπως και για την ετοιμοθάνατη τότε μάνα μου, αλλά και για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις, που τοποθέτησα το θέμα σε πιο υψηλά κλιμάκια, όπως επίσης για τη γελοιότητα της τηλεόρασης και γενικά τον ξεπεσμό της Τέχνης. Από τότε, λοιπόν, δεν με θέλουν σε ζωντανές εκπομπές. Νίκη μου, έτσι;

-Η Μαρίκα Κοτοπούλη συγκαταλεγόταν μεταξύ των ιερών τεράτων του θεάτρου. Σήμερα πώς βλέπετε τον χώρο και τους ανθρώπους του;

Πιστεύω πως σήμερα ζούμε στην εποχή των τεράτων, αν και κάπου κρυμμένοι βρίσκονται και κάποιοι καλλιτέχνες. Δείτε τα παιδικά προγράμματα. Τέρατα. Βία ανηλίκων. Λένε μετά πού πήγαν οι στίχοι, τα τραγούδια, οι ταινίες, οι ζωγράφοι, οι γλύπτες, οι μουσικές… Μοιρολόι ακούω συνέχεια. Τον Καζαντζίδη. Αλλοτινές εποχές. Αλλοτινοί μου χρόνοι.

-Τι πολύτιμο σας δίδαξε ο καλλιτεχνικός χώρος και το μεταφέρατε στην κόρη σας, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, που ακολούθησε τα βήματά σας;

Δυστυχώς, δεν της μετέφερα τίποτα πολύτιμο γιατί τίποτα δεν αποκόμισα. Την πήγα σε καλά σχολεία, έβγαλε πανεπιστήμιο, και κατέληξε σε σχολή θεάτρου, Ομως είναι η ζωή της. Ας τα βγάλει πέρα. Ευτυχώς, έχει δυνατό μυαλό και λύκαινα μάνα. Οσο ζει.

-Μακριά από τους προβολείς της σκηνής, τι «γεμίζει» την καθημερινότητά σας;

Είμαι ένα πολύ-πολύ μοναχικό άτομο. Οπως λέει η Κοτοπούλη στον Δραγούμη: «Η πιο μοναχική γυναίκα που έχεις γνωρίσει». Εκείνη είχε μια πίστη συντροφιά: τη δόση της (μορφίνη). Εγώ παίρνω τη δόση μου με τα γραφτά μου και τον αθλητισμό. Επίσης, λατρεύω τη θάλασσα. Ξέρετε γιατί; Τα έχει όλα. Κάλεσμα ζωής… πρόσκληση θανάτου. Των άκρων, είπαμε. Σαν τη Δέλτα. Σαν την Κοτοπούλη.

-Να κλείσουμε, λοιπόν, με τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Φανταστείτε ένα τετ-α-τετ μαζί της. Τι θα θέλατε να της πείτε;

Θα της ζητούσα να παίξει τη ζωή της τραγωδία, αλλά και με τα κωμικά της -ακραία- στοιχεία, όπως τα αποτύπωσα στο θεατρικό μου. Και όσο για τα χορικά μου στην παράσταση, να ζητήσει από τους υπεύθυνους καλογυμνασμένο χορό με φωνές δυνατότερες από τη δική της. Για τον Δραγούμη θα της έλεγα πως τον έχω έτοιμο, κυκλοφορεί όπου να ‘ναι. Σε θεατρικό έργο που θα προσπαθήσω, πάλι μόνη μου, να το ανεβάσω στη σκηνή γιατί οι μάτσο κάνουν πως μου γυρίζουν την πλάτη επειδή μιλάω έξω από τα δόντια. Οπως έκανε κι εκείνη. Επίσης, Μαρίκα μου, θα σου πω… πως Εσύ, ο Δραγούμης αλλά κι η Δέλτα -κι όμως ναι κι η Πηνελόπη- κατά βάθος, κατά πλάτος, κατά μήκος, είστε ροκ σταρ. Δεν σας αλλάζω με τίποτα. Βάλατε στη βλακεία τα γυαλιά. Προσπαθώ να σας μιμηθώ.

