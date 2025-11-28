H επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa που θα γίνει στην Πάτρα

Η 27η Χειμερινή Πανελλήνια Συνάντηση Vespa αναμένεται να συγκεντρώσει δεκάδες λέσχες και φίλους της Vespa από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, μετατρέποντας την πόλη για τρεις ημέρες σε σημείο συνάντησης, βόλτας, μουσικής και κοινής αγάπης για το πιο αγαπημένο δίτροχο του κόσμου.

28 Νοέ. 2025 14:09
Pelop News

Η Λέσχη Φίλων Βέσπα Πάτρας, υπό την αιγίδα του Vespa Club Hellas, παρουσιάζει την επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 6–8 Φεβρουαρίου 2026.

Η φετινή αφίσα, με έντονη αισθητική αναφορά στην κλασική κουλτούρα της Vespa και στη θαλασσινή ταυτότητα της Πάτρας, συνδυάζει το χαρακτηριστικό μπλε–πράσινο χρώμα του θρυλικού scooter με το εμβληματικό φάρο της πόλης. Το ηλιοβασίλεμα στο φόντο και το λιμάνι υπενθυμίζουν τη σχέση της Πάτρας με το ταξίδι, την εξωστρέφεια και τη φιλοξενία, στοιχεία που αποτελούν βασικό κομμάτι του χειμερινού αυτού θεσμού.

Η δημιουργία της επίσημης αφίσας αποτελεί ευγενική προσφορά του δημιουργικού γραφείου WeWork Design και του κ. Ντάφλου Ιωάννη, τους οποίους η λέσχη ευχαριστεί θερμά για τη συμβολή τους στην προβολή της εκδήλωσης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη μεγαλύτερη χειμερινή βεσποπαρέα της χρονιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα της λέσχης και την επίσημη εκδήλωση στα κοινωνικά δίκτυα.

H επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa που θα γίνει στην Πάτρα
