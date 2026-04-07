H Εθνική πάλεψε, αλλά έχασε από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα των προκριματικών

07 Απρ. 2026 10:35
Pelop News

Πάλεψε μέχρι το τέλος. Η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 13-12 στο πρώτο της παιχνίδι για τον Α΄ Όμιλο, στο προκριματικό τουρνουά World Cup, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης.

Με τον κόσμο στο πλευρό τους, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου ήταν ανταγωνιστικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά η… ζημιά έγινε στα τελευταία 5,5 δευτερόλεπτα με τον Μπούριαν να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ για τους Μαγυάρους.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο παρατάσσεται στη διοργάνωση αυτή χωρίς τους Γενηδουνιά, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο και σήμερα είχε εκτός και τον Σκουμπάκη, θα κυνηγήσει πλέον τη νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του Α΄ ομίλου, αύριο Τρίτη (7/4, 17:30) με τη Σερβία και την Τετάρτη (8/4, 17:30) με την Ολλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο με πολλές εναλλαγές στο σκορ σε κάθε οκτάλεπτο. Στην πρώτη περίοδο η Ελλαδα προηγήθηκε με τον Πούρο με 2-1, στη δεύτερη ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και πέρασε μπρoστά με 4-3 με τον Παπανικολάου, το 6-5 έγινε με τον Παπαναστασίου και το 7-6 με τον Γκίλλα.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, οι διεθνείς μας υπέπεσαν σε λάθη με αποτέλεσμα η Ουγγαρία να προηγηθεί με 10-8. Οι Έλληνες παίκτες, πάντως, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τους Πούρο και Παπαναστασίου. Η μάχη συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο. Οι Μαγυάροι προηγηθηκαν με 11-10 και 12-11, το ελληνικό συγκρότημα ισοφάρισε με τους Γκίλλα (11-11) και Αργυρόπουλο (12-12) για να… γράψει τον επίλογο ο Μπούριαν.

Οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Παπανικολάου, Νικολαϊδης 1, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης.

