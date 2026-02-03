H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου

Η Grid Telecom, θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνει την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών ARTEMIS που θα συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή λεωφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Το σύστημα ARTEMIS θα έχει συνολικό μήκος περίπου 280 χιλιομέτρων, μαζί με τις χερσαίες συνδέσεις έως τους καλωδιακούς σταθμούς και θα περιλαμβάνει υποθαλάσσιους ενισχυτές (repeaters), διασυνδέοντας καλωδιακούς σταθμούς και data centers στα Χανιά και την Αθήνα, με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων έως και 30 Tbps ανά ζεύγος οπτικών ινών. Το σύστημα θα διαθέτει τουλάχιστον 24 ζεύγη οπτικών ινών και συνεπώς η συνολική χωρητικότητα του θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 720 terabits δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, υπερκαλύπτοντας όλες τις επιχειρησιακές ανάγκες στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιπλέον, το σύστημα σχεδιάζεται τεχνικά ώστε να υποστηρίξει την εξέλιξη της τεχνολογίας αιχμής, αξιοποιώντας πλήρως τη σχετικά μικρή απόσταση μετάδοσης και τη διεύρυνση του οπτικού φάσματος, με προοπτική να καταστήσει το ARTEMIS ως το πρώτο petabit υποθαλάσσιο καλώδιο στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, με δυνητική συνολική χωρητικότητα άνω του 1 petabit δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, υπερβαίνοντας σημαντικά τα τεχνολογικά όρια των σημερινών συστημάτων οπτικών ινών.

Η Grid Telecom επενδύει σε σύγχρονες υποδομές με στόχο να μετατρέψει την Κρήτη σε στρατηγικό άξονα διακίνησης δεδομένων, προσφέροντας ευελιξία και διαφορισμό δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιήσει πλήρως τις συνέργειες μεταξύ του νέου συστήματος ARTEMIS και των υφιστάμενων συστημάτων Minoas East-West και Apollo East-West, τα οποία ήδη συνδέουν το νησί με την ηπειρωτική χώρα, μέσω τεσσάρων διαφορετικών οδεύσεων και συνολικά 96 ζευγών οπτικών ινών. Σήμερα, το σύστημα Minoas East-West συνδέει τα Χανιά με την Πελοπόννησο, προσφέροντας μία εναλλακτική διαδρομή χαμηλής υστέρησης μετάδοσης δεδομένων, ενώ το σύστημα Apollo East-West εξασφαλίζει απευθείας σύνδεση μεταξύ Ηρακλείου και Αττικής χωρίς ενδιάμεσους καλωδιακούς σταθμούς, προσθέτοντας μία ακόμη κρίσιμη εναλλακτική διαδρομή.

Η Grid Telecom, σταθερά προσηλωμένη στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της, έχει εντάξει στον άμεσο σχεδιασμό της και την κατασκευή νέων καλωδιακών σταθμών στα Χανιά και την Αττική, που θα αποτελέσουν σημεία προσαιγιάλωσης του νέου συστήματος ARTEMIS και πύλες υποδοχής των διεθνών υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών που διέρχονται της Ανατολικής Μεσογείου, διασυνδέοντας την Ελλάδα με τη Μέση Ανατολή και τη δυτική Ευρώπη. Το σύστημα θα διαθέτει ανοικτές διεπαφές εξοπλισμού (OCIE – Open Cable Interface Equipment), επιτρέποντας την απευθείας διασύνδεση με όλα τα διεθνή καλωδιακά συστήματα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου τερματικού εξοπλισμού μετάδοσης, επιτυγχάνοντας πρόσβαση σε data centers με σημαντικά μειωμένο κόστος διασύνδεσης.

Με αυτές τις υποδομές, η Grid Telecom ως ουδέτερος φορέας χονδρικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θα μπορεί να προσφέρει ασφαλή προσαιγιάλωση ανοικτής πρόσβασης (open-access) και συνδεσιμότητα υψηλής αξιοπιστίας, μέσω εναλλακτικών οδεύσεων οπτικών ινών, προς υφιστάμενα και νέα data centers στην Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, αξιοποιώντας πλήρως τα χερσαία και υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που διαθέτει. Επιπλέον, θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης σε επίπεδο υποδομών και επιχειρησιακών εφαρμογών.

