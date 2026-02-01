H κακοκαιρία ανέβαλε τη Στέψη Βασίλισσας του καρναβαλιού

01 Φεβ. 2026 15:55
Pelop News

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η “Στέψη της Βασίλισσας” του Αργοστολιώτικου Καρναβαλιού, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 1η Φεβρουαρίου 2026, στη Λακήθρα, αναβάλλεται.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην Πλατεία Καμπάνας στις 17:00, πριν από το καρναβαλικό δρώμενο “Ρωμαίος και Ιουλιέτα”.

