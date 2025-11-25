H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό

Η Ελλάδα είναι μία από τις 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τα νέα δημοσιονομικά κριτήρια, ήτοι κινούνται κάτω από τα προβλεπόμενα όρια αύξησης δαπανών.

Σύμφωνα με τη γνώμη που δημοσίευσε πριν από λίγο η Κομισιόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο σωρευτικός ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών της Ελλάδας το 2026 είναι υψηλότερος από τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης που συνέστησε το Συμβούλιο. Ωστόσο, δεδομένης της ευελιξίας που παρέχεται από την εθνική ρήτρα διαφυγής, η προβλεπόμενη αύξηση των καθαρών δαπανών είναι συμβατή με τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής του Φθινοπώρου 2025, οι καθαρές δαπάνες της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,8% το 2025, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 3,7% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε απόκλιση μικρότερη από 0,1% του ΑΕΠ το 2025.

Για το 2026, οι καθαρές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,7%, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 3,6% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε απόκλιση 1,2% του ΑΕΠ το 2026.

Σε σωρευτικούς όρους, δηλαδή σε σύγκριση με το έτος βάσης 2023, η Επιτροπή προβλέπει αύξηση των καθαρών δαπανών της Ελλάδας κατά 10,5% το 2026, η οποία υπερβαίνει τον μέγιστο σωρευτικό ρυθμό ανάπτυξης 10,3% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε σωρευτική απόκλιση 0,2% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η προβλεπόμενη σωρευτική απόκλιση το 2026 εμπίπτει στην ευελιξία που παρέχει η εθνική ρήτρα διαφυγής με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις για τις αμυντικές δαπάνες

Συνολικά, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το Σχέδιο Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ελλάδας συμμορφώνεται με τη μέγιστη αύξηση των καθαρών δαπανών στη Σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχεται από την εθνική ρήτρα διαφυγής.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά στην Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας, το βασικό συμπέρασμα της Κομισιόν είναι ότι παραμένει βιώσιμη η εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους. Κομισιόν για τον ελληνικό προϋπολογισμό.

