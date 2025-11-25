H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου 2026.

H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
25 Νοέ. 2025 17:55
Pelop News

Η Ελλάδα είναι μία από τις 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τα νέα δημοσιονομικά κριτήρια, ήτοι κινούνται κάτω από τα προβλεπόμενα όρια αύξησης δαπανών.

Σύμφωνα με τη γνώμη που δημοσίευσε πριν από λίγο η Κομισιόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο σωρευτικός ρυθμός αύξησης των καθαρών δαπανών της Ελλάδας το 2026 είναι υψηλότερος από τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης που συνέστησε το Συμβούλιο. Ωστόσο, δεδομένης της ευελιξίας που παρέχεται από την εθνική ρήτρα διαφυγής, η προβλεπόμενη αύξηση των καθαρών δαπανών είναι συμβατή με τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής του Φθινοπώρου 2025, οι καθαρές δαπάνες της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,8% το 2025, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 3,7% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε απόκλιση μικρότερη από 0,1% του ΑΕΠ το 2025.

Για το 2026, οι καθαρές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,7%, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 3,6% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε απόκλιση 1,2% του ΑΕΠ το 2026.

Σε σωρευτικούς όρους, δηλαδή σε σύγκριση με το έτος βάσης 2023, η Επιτροπή προβλέπει αύξηση των καθαρών δαπανών της Ελλάδας κατά 10,5% το 2026, η οποία υπερβαίνει τον μέγιστο σωρευτικό ρυθμό ανάπτυξης 10,3% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε σωρευτική απόκλιση 0,2% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η προβλεπόμενη σωρευτική απόκλιση το 2026 εμπίπτει στην ευελιξία που παρέχει η εθνική ρήτρα διαφυγής με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις για τις αμυντικές δαπάνες

Συνολικά, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το Σχέδιο Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ελλάδας συμμορφώνεται με τη μέγιστη αύξηση των καθαρών δαπανών στη Σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχεται από την εθνική ρήτρα διαφυγής.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά στην Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας, το βασικό συμπέρασμα της Κομισιόν είναι ότι παραμένει βιώσιμη η εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους. Κομισιόν για τον ελληνικό προϋπολογισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 Καμπανάκι κινδύνου για την Πάτρα
19:50 Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία»
19:41 Δεν έχει ξαναγίνει: Οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, δεν σταμάτησε σε σινιάλο και συνέχισε ανενόχλητος!
19:29 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας Ίδρυσης Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας για την πρόληψη και διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά
19:21 Ο Ζελένσκι θέλει άμεσα συνάντηση με τον Τραμπ για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ειρήνης
19:11 Αγόρι 12 χρονών υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε τζάκι και διασωληνώθηκε!
19:00 Επικίνδυνες πολλές παιδικές χαρές
18:51 ΚΕΔ: Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ΒΙΝΤΕΟ
18:44 ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!
18:37 Ο Λάζαρος Ρότα στην ΑΕΚ έως το 2030!
18:29 Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι θα σαρώσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή
18:18 Πάτρα: Την Τετάρτη 26/11 η Περιφέρεια υπογράφει σύμφωνο συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού»
18:09 Η Περιφέρεια τίμησε Ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες αθλητές στην Αρχ. Ολυμπία
18:00 Κρεοπώλες Πάτρας: «Πονηρό» το ταμπελάκι, διαμαρτυρία από τον Σύλλογο
17:55 H Κομισιόν άναψε πράσινο φως για τον ελληνικό προϋπολογισμό
17:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Που και πώς θα χτυπήσει η κακοκαιρία, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων
17:45 Καρδίτσα: Λύκος μπήκε σε ποιμνιοστάσιο και σκότωσε 20 πρόβατα
17:40 Πέθανε ψέλνοντας το «Πάτερ Ημών» και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα
17:33 Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»
17:25 Έκτακτη συνεδρίαση ΤΕΣΟΠΠ στη Δ. Αχαΐα λόγω καιρικών συνθηκών, σε επιφυλακή ο Δήμος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ