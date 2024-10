H Korinthian Foods στη EURegionsWeek 2024

Στην EURegionsWeek 2024, που πραγματοποιήθηκε στις 7-10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, η Korinthian Foods, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος”, υλοποίησε την γαστρονομική δράση “Peloponnese leads the way in Agrifood”.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν υψηλής ποιότητας πελοποννησιακά προϊόντα. Οι δημιουργίες της Korinthian Foods για την εκδήλωση “Peloponnese leads the way in Agrifood” δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση προϊόντων· ήταν ένας εκλεπτυσμένος συνδυασμός παραδοσιακών γεύσεων και σύγχρονων τεχνικών. Η έμπειρη ομάδα της Korinthian Foods, χάρη στην τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό της, παρουσίασε προτάσεις από την πλούσια γαστρονομική παράδοση της Πελοποννήσου, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των Ευρωπαίων συμμετεχόντων και υπογραμμίζοντας την πολιτιστική και αγροδιατροφική κληρονομιά της περιοχής.

Σημαντικές προσωπικότητες, όπως η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής, Ελίζα Φερέιρα, και ο Κάρστεν Ράσμουσεν, συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ η παρουσία του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Πτωχού, καθώς και του Προιστάμενου ΕΥΔ Προγράμματος “Πελοπόννησος”, κ. Αντώνη Ψαράκη, υπογράμμισε την υποστήριξη της Περιφέρειας στην προβολή του αγροδιατροφικού της πλούτου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News