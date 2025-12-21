H κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν ακόμη ένα πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας σε διεθνή ύδατα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters σήμερα, Κυριακή, στη δεύτερη τέτοια επιχείρηση αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η κίνηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσαν πληροφορίες για το πλοίο και δεν ανέφεραν τη συγκεκριμένη τοποθεσία της επιχείρησης.

Η οδηγία του Τραμπ αυτή την εβδομάδα ήταν να στοχεύσουν τα πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις. Ωστόσο, το τάνκερ που κατέλαβαν οι ΗΠΑ το Σάββατο δεν υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, ανέφερε αξιωματούχος που επικαλείται το CNN.

Η επιχείρηση του Σαββάτου διεξήχθη από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού, και έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δημοσίευσε επτάλεπτο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ελικόπτερο πάνω από το δεξαμενόπλοιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την παράνομη διακίνηση πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκο-τρομοκρατίας στην περιοχή», τόνισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ιράν προσέφερε τη συνεργασία του για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε ως «πράξεις πειρατείας» και «διεθνή τρομοκρατία» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Γκιλ ανέφερε στο Telegram ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, για να εξετάσουν τις διμερείς σχέσεις και να συζητήσουν «πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ιδίως τις απειλές» και την «κλοπή πλοίων φορτωμένων με πετρέλαιο της Βενεζουέλας».

Ο Γκιλ δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» προς τη Βενεζουέλα και προσέφερε συνεργασία «σε όλους τους τομείς» για την αντιμετώπιση των ενεργειών των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Σε συνδυασμό με τις απειλές του Τραμπ για χερσαίες επιθέσεις σε έδαφος της Βενεζουέλας, οι αναχαιτίσεις πλοίων έχουν αυξήσει την πίεση στο Καράκας, πλήττοντας περαιτέρω την οικονομία του μετά και τις νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα νωρίτερα φέτος.

Οι ΗΠΑ εδώ και μήνες διεξάγουν εκστρατεία πίεσης στη Βενεζουέλα, μετακινώντας χιλιάδες στρατεύματα, καθώς και ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων στην Καραϊβική, ενώ εξαπολύουν επιθέσεις σε σκάφη, που όπως τονίζουν, θεωρούν «ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών». Παράλληλα, εξαπολύουν απειλές κατά του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

