H Lidl Ελλάς εγκαινιάζει νέο κατάστημα στο Αιγάλεω με επένδυση ύψους 12,4 εκατομμυρίων ευρώ

Η εταιρεία εγκαινίασε το κατάστημά της στη Λεωφόρο Κηφισού 42, στο Αιγάλεω, προσφέροντας μια σύγχρονη αγοραστική εμπειρία και έμφαση στη βιωσιμότητα.

18 Σεπ. 2025 13:53
Η Lidl Ελλάς συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή της, εγκαινιάζοντας ένα νέο, σύγχρονο κατάστημα στο Αιγάλεω Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισού 42. Η νέα επένδυση, που ξεπερνά τα 12,4 εκατομμύρια ευρώ, αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας για ποιοτικές υπηρεσίες, άνεση και βιώσιμη ανάπτυξη εντός του αστικού ιστού της πρωτεύουσας.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος χώρος πώλησης, συνολικής έκτασης 1.179 τ.μ., έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Διαθέτει 4 παραδοσιακά ταμεία και 4 Self CheckOut, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, ώστε κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι άμεση και ευχάριστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Επιπλέον, το κατάστημα προσφέρει συνολικά 72 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 41 σε υπόγειο χώρο και οι υπόλοιπες στο ισόγειο, ενώ έχει προβλεφθεί και ειδικός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με 2 θέσεις, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα της Lidl Ελλάς.

Η νέα επένδυση έρχεται να ενισχύσει τόσο την τοπική οικονομία όσο και την κοινωνία. Η ομάδα του νέου καταστήματος αποτελείται από 30 μέλη του #teamlidl, έτοιμα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση. Πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται πάντα δίπλα στον καταναλωτή, η εταιρεία δημιουργεί ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο η ομάδα υποδέχεται τους πελάτες με επαγγελματισμό από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της, προσφέροντας λύσεις που απαντούν στις ανάγκες του σήμερα και ενσωματώνοντας παράλληλα πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε νέο της βήμα.

