H Morgan Stanley προβλέπει εκτόξευση στις τιμές του φυσικού αερίου από τον Απρίλιο

Αυξημένες ανοδικές πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη προβλέπει η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η αγορά θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη με περιορισμό στην προσφορά, κυρίως μετά τα μέσα Απριλίου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις ροές ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανάλυση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό, κάτι που συνέβαλε στη διατήρηση των τιμών σε σχετικά συγκρατημένα επίπεδα τον Μάρτιο.

Ωστόσο, το σκηνικό αναμένεται να μεταβληθεί σύντομα, καθώς τα τελευταία φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν αναμένεται να φτάσουν στην Ευρώπη έως τις 13 Απριλίου.

Μετά από αυτό το χρονικό σημείο, η Morgan Stanley υπολογίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά θα στερηθεί περίπου το 9% των εισαγωγών LNG, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά την προσφορά και θα ενισχύσει τις ανοδικές τάσεις στις τιμές.

Η τράπεζα διατηρεί παράλληλα αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας ότι ο δείκτης αναφοράς TTF της Ολλανδίας θα κινηθεί κοντά στα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τους θερινούς μήνες. Συγκεκριμένα, για το τρίτο τρίμηνο του 2026 η βασική πρόβλεψη τοποθετεί την τιμή στα περίπου 90,2 ευρώ/MWh.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η εκτίμηση διαμορφώνεται γύρω στα 79,8 ευρώ/MWh, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο του έτους προβλέπεται επίπεδο κοντά στα 88,7 ευρώ/MWh, κάτι που υποδηλώνει ότι η αγορά ενέργειας θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλές τιμές για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η Morgan Stanley επισημαίνει ότι μέχρι τώρα η σχετικά χαμηλή ζήτηση –λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών– καθώς και η ομαλή ροή φορτίων LNG βοήθησαν να συγκρατηθεί η αγορά. Παρ’ όλα αυτά, το περιθώριο ασφάλειας αρχίζει να περιορίζεται, καθώς τα αποθέματα μειώνονται και οι εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας γίνονται πιο περιορισμένες.

Στο βασικό της σενάριο, η επενδυτική τράπεζα θεωρεί ότι η σταδιακή υποχώρηση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τη μείωση των ποσοτήτων LNG από το Κατάρ θα οδηγήσουν σε άνοδο των spot τιμών, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

