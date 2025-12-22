H Ολυμπιάδα Χριστούγεννα κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας

Χριστούγεννα κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας θα κάνει η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία έπαιζε καλό βόλεϊ και νίκησε εντός έδρας με 3-0 (25-18, 25-22, 25-19 ) σετ, το Γαλάτσι, για την 10η αγωνιστική της Α2 Εθνικής κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν, καθώς ήταν η τελευταία αγωνιστική για το 2025.

Με το τρίποντο η Ολυμπιάδα παραμένει στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας, στο -3 από τον αήττητο και πολύ ισχυρό Παμβοχαϊκό και έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα δείχνοντας ότι θα είναι στα play-offs ανόδου.

Η πατρινή ομάδα δεν είχε τον Ακη Δαρείο στον πάγκο της, καθώς παραμείνει κλινήρης λόγω μια περιπέτειας υγείας και την ομάδα κατέβασε ο συνεργάτης του Γιώργος Μακρυκώστας.

Η επόμενη υποχρέωση για τους «πορτοκαλί» είναι στις 3 Ιανουαρίου, όπου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον πρωτοπόρο Παμβοχαϊκό και για αυτό το λόγο για λίγες μέρες θα δοθεί άδεια σε όλους.

