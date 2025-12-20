H Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με το Γαλάτσι

20 Δεκ. 2025 20:19
20 Δεκ. 2025

Στα τρίποντα επέστρεψε η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία έπαιζε καλό βόλεϊ και νίκησε εντός έδρας με   3-0  (25-18, 25-22, 25-19 ) σετ, το Γαλάτσι, για την 10η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έκλεισε ιδανικά τη σεζόν, καθώς ηταν η τελευταία αγωνιστική για το 2025.

Με το τρίποντο η Ολυμπιάδα παραμένει στην πρώτη δυάδα της βαθμολογίας και έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Η πατρινή ομάδα δεν είχε  τον Ακη Δαρείο στον πάγκο της, καθώς παραμείνει κλινήρης λόγω μια περιπέτειες υγείας και την ομάδα κατέβασε ο συνεργάτης του Γιώργος Μακρυκώστας.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι «πορτοκαλί» ήταν καλύτεροι σε όλους τους τομείς, πήραν γρήγορα προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη με 3-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Μακρυκώστας): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουκς, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης, Γεωργιόπουλος, Παπακωνσταντόπουλος, Γαλάνης.

 

 

