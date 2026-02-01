H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αισιοδοξεί για τον Τουρισμό και το 2026

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα σχεδιαστεί από την αρχή, με τη χρήση πιο σύγχρονων εργαλείων, θα προσαρμόζεται στις συνθήκες της τεχνητής νοημοσύνης και θα είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες.

01 Φεβ. 2026 22:04
Pelop News

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς,  όμως ακόμη και σε αυτό το πρώιμο στάδιο οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό το 2026 διαμορφώνονται θετικές, καθώς οι προκρατήσεις από πολλές χώρες κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Άλλωστε, το Υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό για το τρέχον έτος, με στόχο να δοθεί έμφαση και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ώστε η τουριστική «πίτα» να κατανεμηθεί πιο ισόρροπα και όχι μόνο στους δημοφιλείς προορισμούς.

Δύο από τις βασικές κινήσεις που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο είναι, αφενός, η συμμετοχή του σε πλήθος τουριστικών εκθέσεων στο εξωτερικό —κάτι που αφορά και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει προγραμματίσει να λάβει μέρος σε αρκετές από αυτές— και, αφετέρου, ο επανασχεδιασμός της τουριστικής πύλης του ΕΟΤ, visitgreece.gr που είναι από τα σημαντικότερα “εργαλεία” προβολής.

Στην τελευταία συνεδρίαση, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, είχε συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία έδωσε κατευθύνσεις σχετικά με τους στόχους του φετινού έτους με την τελευταία να πιστεύει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης στη Δ. Ελλάδα.

 

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αισιοδοξεί για τον Τουρισμό και το 2026
