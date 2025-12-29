H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση

29 Δεκ. 2025 15:45
Pelop News

Αντίστροφα μετρά και η Θύελλα Πατρών όχι μόνο για την έλευση του νέου έτους, αλλά και για τις πρώτες μεταγραφικές της κινήσεις για να ενισχυθεί. Ο τεχνικός της ομάδας Βύρωνας Καραβίας έχει κάνει επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους που πρόκειται για έμπειρους παίκτες που έχουν θητεία στην Γ΄ Εθνική.

Ο σχεδιασμός μιλά για ενίσχυση στην επίθεση και στη μεσαία γραμμή, όμως ακόμα δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, αλλά μέσα στην εβδομάδα θα τρέξουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, πέρα από τον Τσερικλό με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία, οι «γαλάζιοι» είναι κοντά και με τον νεαρό Παναγιώτη Φλωράτο που έμεινε ελεύθερος από την Παναχαϊκή και όπως και ο Τσερικλός καλύπτουν τη θέση των «μικρών» στο ρόστερ. Στο αγωνιστικό μέρος, οι γαλάζιοι επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις με το τεχνικό επιτελείο να υπολογίζει όλους τους παίκτες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση σήμερα και αύριο και διήμερο ρεπό στις 31 Δεκεμβρίου – 1η Ιανουαρίου. Στις 2 Ιανουαρίου οι παίκτες επιστρέφουν στην δράση ώστε να μπουν στην τελική ευθεία για τον αγώνα της Κυριακής, όπου θα παίξουν παιχνίδι με τον Αστέρα Μιντιλογλίου για το κύπελλο Ερασιτεχνών.

