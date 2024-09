Harry και Meghan «ζουν χωριστές ζωές» την ώρα που η Kate κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνιση

Η Kate Middleton εμφανίζεται για πρώτη φορά δημόσια μετά την ολοκλήρωση των χημειοθεραπειών, ενώ ο πρίγκιπας Harry ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη χωρίς τη Meghan στο πλευρό του.

Ο πρίγκιπας Harry επέστρεψε στη Νέα Υόρκη για καλό σκοπό, αλλά χωρίς τη Meghan Markle. Ο δούκας του Sussex παρευρέθηκε σε δείπνο που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 22 Σεπτεμβρίου μαζί με τη βασίλισσα Mathilde του Βελγίου και τον ηθοποιό Forest Whitaker.

Ο πρίγκιπας Harry συμμετείχε σε ένα δείπνο υψηλού επιπέδου την Κυριακή το βράδυ σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η οποία επικεντρώθηκε στη «Βία κατά των παιδιών και τον αντίκτυπό της στην ψυχική υγεία». Παρόντες ήταν επίσης η βασίλισσα Mathilde του Βελγίου, ο ηθοποιός Forest Whitaker και αξιωματούχοι από τη Σουηδία, τον Καναδά, τη Ζιμπάμπουε, την Ισλανδία, τη Βραζιλία, την Κολομβία και τη Γεωργία, οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Meghan Markle έλειπε από δίπλα του

I was honored to attend the @WHO Every Child Protected dinner last night with Prince Harry, Queen Mathilde of Belgium and other signatories of the Childhood Is In Our Hands campaign open letter.

Join us in calling on ministers to keep children safe https://t.co/GpVF9T3ryE pic.twitter.com/rmAk554dFj

— Daniela Ligiero (@DanielaLigiero) September 23, 2024