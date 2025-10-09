Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!

Ο Σωτήρης Γεωργίου γράφει για τη μεγάλη νίκη του Προμηθέα στη Γερμανία και τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Euroleague

Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
09 Οκτ. 2025 13:30
Pelop News

Ευρωπαϊκή εβδομάδα στο μπάσκετ λοιπόν. Και πολλά τα ενδιαφέροντα. Από την παρουσία του νέου επενδυτή του Άρη Σιάο στο Παλέ στο Γιούροκαπ που φέρνει άλλον αέρα στον ιστορικό σύλλογο που θέλει να πάει και τελικό στην διοργάνωση, έως το ντεμπούτο με το δεξί του Προμηθέα μιλώντας και για την περιοχή μας. Και θα πάμε και στην Ευρωλίγκα. Ο Προμηθέας πέτυχε τον στόχο του. Το πιο δύσκολο είναι για μια ομάδα που δίνει βάρος και στην ανάδειξη νέων παικτών, να χωρέσει δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη έχοντας Ελλάδα και Ευρώπη, Ο Λημνιάτης έκανε τους παίκτες του να ξεχάσουν την ήττα στο Ιβανώφειο και να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια στο ματς και να πάνε στο +23(36-13)! Βέβαια η Χαιδελβεργη που δεν είναι όνομα και άρχισε με 0-3 στην Γερμανία, δεν είναι κακή ομάδα  Ο Προμηθέας είναι και άπειρος αλλά έδειξε χαρακτήρα όταν οι Γερμανοί το πήγαν στο σουτ στο 38′ με 79-76. Το 89-83 έφερε χαμόγελα και σημαντικά τα 17 επιθετικά ριμπάουντς. Μπορεί την πρόκριση η ομάδα της Πάτρας.

Πάμε στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟ θα περάσει νομίζω και εύκολα από την Μπασκόνια. Και ας είναι πονηρό ματς  Αλλά οι Βάσκοι είναι ακόμα χειρότεροι φέτος. Τρώνε 100π σε κάθε ματς, έφαγαν 107-88 στην Σαραγόσα στην λίγκα τους. Πρόβλημα και στους ψηλούς και ο ΠΑΟ απλά πρέπει να προσέξει το τέμπο του ματς και το τρίποντο και τρανζίσιον της Μπασκόνια (ο Ολυμπιακός παραλίγο να χάσει από +15 καθώς έφαγε 24 πόντους στο τρανζίσιον και 15τρ!). Ο ΠΑΟ χωρίς Λεσόρτ και με ανέτοιμο ακόμα τον Σορτς που θέλει χρόνο, θέλει καλύτερη άμυνα σαφώς μετά την ήττα από την Μπάρτσα και τους 103π παθητικό και έλεγχο των ριμπάουντς. Και πιο ομαδικότητα για μακρινό σουτ και ήρεμο τον Ναν!

Μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟ στο Φάληρο την Κυριακή για την Ελλάδα. Οι ερυθρόλευκοι έχουν μάλλον εκτός τον μπόμπερ Φουρνιέ για το ματς με το Ντουμπάι την Παρασκευή στο ΣΕΦ. Αλλά έχουν στην θέση 2 τον καυτό Ντόρσεϊ και από πίσω τον Λι. Και στον άσο Γουόκαπ και τον Ντιλικίνα που θα κάνει ντεμπούτο. Στο 3 που ξεκίναγε ο Φουρνιέ για να χωράει με τον  Ντόρσεϊ στην πεντάδα, θα παίξουν Γουόρντ και Παπανικολάου. Ο πρώτος μπορεί και στο 2 και υπάρχει και ο Λαρεντζάκης. Εκτός Έβανς και μάλλον πάλι ο ΜακΚίσικ. Το Ντουμπάι ομάδα ακριβή με σκορ αλλά σοφτ έφαγε 100άρα στο Μονακό αλλά καθάρισε άνετα την Παρτίζαν εντός. Δεν με πείθει ο άπειρος στον πάγκο Γκόλεματς. Και δεν θα έχει τον σκόρερ Μούσα. Θα το πάρει νομίζω καθαρά ο Ολυμπιακός με την έδρα,το βάθος και την εμπειρία . Αρκεί να προσέξει λίγο την άμυνα και να έχει υπομονή στην επίθεση.
*Τρίζει η καρέκλα Σφαιρόπουλου νωρίς νωρίς στον ακριβό Ερυθρό Αστέρα που δεν άρχισε καλά αλλά με μια ντουζίνα τραυματίες! Δικαιούται πίστωση χρόνου σαφώς ο κόουτς αν και το κλίμα δεν είναι καλό
