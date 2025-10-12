Hedge out: Ένα ντέρμπι αιωνίων είναι πάντα ντέρμπι!

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς μπροστά μας λοιπόν και με σημασία καθώς οι δύο αιώνιοι δεν αγωνίστηκαν στο Σούπερ Καπ φέτος και το πρώτο κλάσικο στην Ευρωλίγκα αργεί (Γενάρης). Και σαφώς το σημερινό ματς έχει σημασία για το πλεονέκτημα της έδρας. Και άρα έχει και βαθμολογική σημασία και ακόμα και την διαφορά θα προσέξουν αμφότεροι, αλλά και ψυχολογική φυσικά και ειδικά για τον κόσμο.

Προσέχουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει την έδρα αλλά και πολλές απουσίες αλλά και ο ΠΑΟ από την άλλη πλευρά είναι ανέτοιμος ακόμα και χωρίς Λεσόρτ. Ο Ολυμπιακός έχει απουσίες στα γκαρντ και στον άσο, με Γουόκαπ και Έβανς εκτός, και ίσως και τον σκόρερ Φουρνιέ, αλλά και τον ΜακΚίσικ που μάλιστα παίζει πάντα καλά απέναντι στους πράσινους!

Ο ΠΑΟ είναι ανέτοιμος ακόμα και ειδικά ο Σορτς ψάχνεται και εκτός είναι ο Λεσόρτ ο καλύτερος ψηλός του με διαφορά.Και ο Χολμς που αποκτήθηκε ακόμα ψάχνει τα πατηματά του. Και ο Αταμάν με την σειρά του την νέα χημεία.

Πολλές φορές με ρωτάνε τι βλέπεις αλλά η απάντηση είναι πάντα μια. Ένα ντέρμπι αιωνίων είναι πάντα ντέρμπι! Παίζει ρόλο η μέρα, η ψυχολογία, χίλια δύο μικρά. Πόσες φορές είναι σε φόρμα ο ένας και χάλια ο άλλος και όμως κάνει το διπλό ενώ ο γηπεδούχος μιλά για 20άρα;

Ο Ολυμπιακός δείχνει πιο έτοιμος και έχει την έδρα αλλά και πολλές απουσίες. Ο ΠΑΟ πιο ανέτοιμος αλλά έχει τεράστια κλάση. Πάμε σε κάτι σημαντικό. Και οι δύο κόβουν ξένους από τους 9 που έχουν και υπάρχει πρόβλημα Ο Νετζήπογλου θα πάρει την θέση Γουόκαπ στην εξάδα των Ελλήνων (ελληνικό διαβατήριο για την ακρίβεια) στο ντέρμπι της Κυριακής.

Αλλά ο Μπαρτζώκας έχει άλλο θέμα με τον άσο αν ειδικά δεν λείψει και ο Φουρνιέ. Καθώς θα κόψει λογικά τους ανέτοιμους Έβανς, ΜακΚίσικ, αλλά θα πρέπει να βάλει τον Λι καθώς δεν γίνεται να πάει μόνο με τον Ντιλικίνα στο “1”.

Αν απουσιάσει ο Φουρνιέ, έκλεισε η εξάδα. Αν όμως είναι έτοιμος, από την μια θα έχει την χαρά της παρουσίας του Φουρνιέ , αλλά από την άλλη θα ψάχνει ποιούς θα κόψει από αυτούς που δεν κόβονται! Γιατί αν αναγκαστικά μπει ο Λι, ποιόν θα κόψει από Μιλού, Εβάν, Χολ, Πίτερς, Ντιλικίνα,Γουόρντ; Μεγάλο θέμα!

Θα πάει με ένα πόιντ; Απίθανο. Να κόψει Χολ για να πάει με ένα σέντερ (Μιλουτίνοφ) και Κώστα Αντετοκούνμπο; Δύσκολο. Να κόψει Γουόρντ καθώς στο “3” έχει Παπανικολάου και ακόμα και Λαρεντζάκη ή Πιτερς σε ψηλά σχήματα; Μα ταιριάζει τέλεια αμυντικά στον Οσμαν.

Θέμα. Αλλά και ο Αταμάν έχει εκτός Λεσόρτ και λογικά τον ανέτοιμο Γκριγκόνις. Αλλά ποιόν άλλο θα κόψει; Σίγουρα πρωτοκλασάτο. Έχει στα γκαρντ Σορτς, Σλούκα και Γκραντ αλλά και Τολιόπουλο! Θα κόψει Γιουρτσέβεν /ή τον ανέτοιμο σχετικά Σορτς. Οι άλλοι θα είναι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς. Δεν κόβονται απλά

Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά Ο ΠΑΟ ακόμα δεν αρέσει. Παρουσιάζει πρόβλημα στην άμυνα και στο αμυντικό ριμπάουντ και δεν σουτάρει καλά. Ο Ολυμπιακός επίσης ακόμα δεν σουτάρει τόσο καλά.

Η απουσία του Λεσόρτ στους πράσινους είναι μεγάλη. Και ειδικά στην άμυνα. Ακόμα δεν έχουν μπει στο κλίμα Σορτς, Χολμς. Αλλά και ο Ολυμπιακός αν δεν παίξει ο Φουρνιέ πολλές απουσίες στα γκαρντ που είναι η πράσινη δύναμη.

Κλειδί και ο περιορισμός Ναν από τον Ολυμπιακό. Κλασικά ο Αταμάν θα πάει με τον Μήτογλου στο “5” που ειδικά με τον Ολυμπιακό το έχει κάνει πολλές φορές ακόμα και με επιτυχία. Και γι αυτό μάλλον θα κόψει τον Γιουρτσεβεν.

