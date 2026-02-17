Hellenic Train: Άκυρα τα δρομολόγια της Τετάρτης στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία, τα δρομολόφια αυτά θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

17 Φεβ. 2026 21:53
Pelop News

Την ακύρωση δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία ανακοίνωσε για αύριο, Τετάρτη 18 Φεβραουαρίου, η Hellenic Train, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Καταργούνται αύριο Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού:

1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.

1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.

1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση

