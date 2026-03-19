Hellenic Train: Εκπαίδευση και πιστοποίηση των μηχανοδηγών στο τρένο δοκιμών Coradia Stream, ΒΙΝΤΕΟ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train προχωρά η εκπαίδευση και πιστοποίηση μηχανοδηγών στον συρμό δοκιμών Coradia Stream στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης τύπου τροχαίου υλικού των νέων ηλεκτροκίνητων συρμών.

Εκπαίδευση και πιστοποίηση μηχανοδηγών

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από τις 9 Μαρτίου 2026, θα διαρκέσει έως τις 20 Μαρτίου και περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια:

-στατική εκπαίδευση στο μηχανοστάσιο,

-πρώτη έξοδο- του συρμού από το μηχανοστάσιο,

-εκπαίδευση σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και

-εξετάσεις πιστοποίησης για τον συγκεκριμένο τύπο τροχαίου υλικού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Hellenic Train θα διαθέτει δέκα (10) πιστοποιημένους μηχανοδηγούς, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τα επόμενα στάδια δοκιμών.



Δοκιμές λειτουργίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο Η έναρξη των δοκιμών στο δίκτυο έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 23 Μαρτίου – 17 Απριλίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του νέου τύπου συρμού, αναφέρει σε ανακοίνωση της η HellenicTrain, και οι δοκιμές περιλαμβάνουν τεχνικούς ελέγχους που αφορούν:

-τη λειτουργία του συρμού,

-τη συμβατότητα με τη σιδηροδρομική υποδομή και

-τη συνεργασία με το σύστημα ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές παντογράφου (μηχανισμός τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας από τη γραμμή) σε διαφορετικά ύψη γραμμής επαφής, με δρομολόγια στα τμήματα: Πλατύ-Κατερίνη και Δαύλεια-Λειανοκλάδι

Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε ταχύτητες έως 160 χλμ./ώρα, κατόπιν ειδικής άδειας από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ.

Εξειδικευμένες τεχνικές δοκιμές

Σε επόμενο στάδιο προβλέπονται:

Δοκιμές φορείων (συστημάτων τροχών και ανάρτησης), κατά τις οποίες αξιολογούνται οι δυνάμεις που μεταφέρονται από το τροχαίο υλικό στη σιδηροδρομική υποδομή και έλεγχοι για πιθανές ρυθμίσεις ή προσαρμογές στο πλάνο συντήρησης.

Σύμφωνα με την Hellenic Train στα μέσα Μαΐου προγραμματίζονται επίσης δοκιμές του συστήματος ETCS (European Train Control System – Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών).

Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα μεταξύ του εξοπλισμού γραμμής και του εξοπλισμού του συρμού.

Διαδικασία εγκρίσεων

Οι δοκιμές αποτελούν βασικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης διάθεσης του νέου τύπου συρμού στην αγορά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η διαδικασία πιστοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, με την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).

«Η πιστοποίηση των νέων συρμών αποτελεί μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Train, ύψους 308 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου, στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και στη σταδιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

