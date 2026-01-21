Hellenic Train: Νέα τρένα το β’ τρίμηνο του 2027

Η Hellenic Train στοχεύει στον διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας έως και 28 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με την άφιξη των νέων τρένων στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο να τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων υποδομής και η διαρκής συντήρηση του δικτύου μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων (SLAs).

Ο πρόεδρος της Hellenic Train, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, υπογράμμισε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του υπουργείου και του ΟΣΕ», προσθέτοντας ότι «η υποδομή πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως να συντηρείται σωστά και σε μόνιμη βάση. Αυτό δεν διασφαλίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά μόνο με μακροχρόνιο σχεδιασμό και σταθερές συμβάσεις συντήρησης».

Ο διευθύνων σύμβουλος Roberto Rinaudo επεσήμανε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε μέσα σε δύο μήνες την παραγγελία για τα νέα τρένα στην Alstom, πετυχαίνοντας fast track διαδικασία μόλις δύο ετών, έναντι των συνηθισμένων 3-4 ετών.

Η άφιξη των νέων συρμών αναμένεται το β’ τρίμηνο του 2027, με τον κύριο όγκο της παραγγελίας να παραδίδεται έως τα τέλη της ίδιας χρονιάς και την ολοκλήρωση των παραλαβών εντός του 2028.

Χρονοδιάγραμμα παραλαβών και δοκιμών:

Ιανουάριος 2026: Άφιξη δοκιμαστικού τρένου Alstom για πιστοποιήσεις.

Φεβρουάριος 2026: Έναρξη εκπαίδευσης μηχανοδηγών.

Μάιος-Ιούνιος 2026: Δοκιμές στις ελληνικές ράγες και πιστοποιήσεις από ΡΑΣ και ERA.

Η παραγγελία αφορά:

12 συρμούς υψηλών ταχυτήτων (χωρητικότητα 335 επιβατών) για τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

υψηλών ταχυτήτων (χωρητικότητα 335 επιβατών) για τον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. 11 προαστιακούς συρμούς (χωρητικότητα 362 επιβατών).

Οι νέοι συρμοί της οικογένειας Coradia διαθέτουν μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, προσαρμοζόμενο φωτισμό LED, ενισχυμένη ηχομόνωση, χώρους για ποδήλατα, καρότσια και αποσκευές. Θα αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ/ώρα (με δυνατότητα αναβάθμισης) και θα είναι εξοπλισμένοι με το προηγμένο σύστημα ETCS Level 2, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου, επιτρέποντας έως 90 τρένα ημερησίως στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εταιρείας είναι να αποσπάσει έως και 70% των μετακινήσεων στον άξονα, εφόσον ο χρόνος ταξιδιού μειωθεί στις 3,5 ώρες και η συχνότητα αυξηθεί σε 8-12 ζεύγη τρένων ημερησίως (από 2 σήμερα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellenic Train, το 2025 μεταφέρθηκαν συνολικά 14 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως στις προαστιακές γραμμές. Στον βασικό άξονα σήμερα εξυπηρετούνται περίπου 2.000 επιβάτες ημερησίως, έναντι 6.000 πριν από τις καταστροφές Daniel και τα τρέχοντα έργα.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι η αξιοπιστία του σιδηροδρόμου εξαρτάται πρωτίστως από τη συντήρηση της υποδομής, ενώ για τη διαφωνία με τον ΟΣΕ σχετικά με τα τέλη χρήσης δικτύου οι συζητήσεις συνεχίζονται, παρά τις διαφορετικές απόψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

