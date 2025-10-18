Hellenic Train: Νέα βλάβη στο IC 51 – Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες έξω από το Λιτόχωρο

Ακόμη ένα περιστατικό ταλαιπωρίας για τους επιβάτες της Hellenic Train, καθώς η αμαξοστοιχία IC 51, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, ακινητοποιήθηκε προσωρινά το πρωί του Σαββάτου (18/10) έξω από τον σταθμό του Λιτοχώρου, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή έλξης.

Η εταιρεία ενημέρωσε ότι στο τρένο επέβαιναν 144 επιβάτες, ενώ παρά τις προσπάθειες του προσωπικού η βλάβη δεν κατέστη δυνατό να αποκατασταθεί επιτόπου. Η αμαξοστοιχία συνέχισε τελικά την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή, όπου αναμένεται αντικατάσταση για να ολοκληρωθεί το ταξίδι προς Αθήνα.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση των επιβατών, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αποζημιώσεις επιβατών

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των δύο ωρών.

Η αποζημίωση καταβάλλεται στα ενεργά εκδοτήρια για εισιτήρια που εκδόθηκαν με μετρητά, ενώ για αγορές μέσω κάρτας οι επιβάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο της Hellenic Train.

