Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ

Ποια παραλία έμεινε εκτός και γιατί. Και ποιες είναι αυτές που παραμένουν στο ίδιο καθεστώς

Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
26 Απρ. 2026 15:34
Pelop News

Πέντε είναι οι περιοχές στην Ηλεία που έχουν χαρακτηριστεί ως «απάτητες παραλίες» σύμφωνα με την νέα, τροποποιημένη ΚΥΑ που υπεγράφη από τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομίας, Σταύρο Παπασταύρου και Κυριάκο Πιερρακάκη.

Από την λίστα έχει εξαιρεθεί η παραλία «Μπούκα» του Δήμου Πηνειού, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και πλέον «ανοίγει» ο δρόμος για την αξιοποίησή της.

Συγκεκριμένα, τα πέντε σημεία που είναι χαρακτηρισμένα ως «απάτητες παραλίες» αφορούν τις

-«Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως,

-«λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» στο εύρος των περιοχών: Κάτω Σαμικό /Επιτάλιο , Σχίνοι /Κακόβατος,

-Δήμος Ζαχάρως/Κάτω Σαμικό και περιοχή της Βουπρασίας που ανήκει στην ευρύτερη χαρακτηρισμένη περιοχή «Λιμνοθάλασσα Καλογριάς,

-δάσος Στροφυλιάς

-και έλος Λαμίας, Άραξος»

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» αυξήθηκε πανελλαδικά σε 251 από 238 για την ενίσχυση της προστασίας των οικοτόπων Natura 2000, η περίπτωση της «Μπούκας» αναγνωρίστηκε ως αναγκαία εξαίρεση.

Στις παραλίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, όπως ομπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυκτήρια και γενικά κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
