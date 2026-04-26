Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ

Πέντε είναι οι περιοχές στην Ηλεία που έχουν χαρακτηριστεί ως «απάτητες παραλίες» σύμφωνα με την νέα, τροποποιημένη ΚΥΑ που υπεγράφη από τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομίας, Σταύρο Παπασταύρου και Κυριάκο Πιερρακάκη.

Από την λίστα έχει εξαιρεθεί η παραλία «Μπούκα» του Δήμου Πηνειού, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και πλέον «ανοίγει» ο δρόμος για την αξιοποίησή της.

Συγκεκριμένα, τα πέντε σημεία που είναι χαρακτηρισμένα ως «απάτητες παραλίες» αφορούν τις

-«Θίνες και παραλιακό δάσος Ζαχάρως,

-«λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» στο εύρος των περιοχών: Κάτω Σαμικό /Επιτάλιο , Σχίνοι /Κακόβατος,

-Δήμος Ζαχάρως/Κάτω Σαμικό και περιοχή της Βουπρασίας που ανήκει στην ευρύτερη χαρακτηρισμένη περιοχή «Λιμνοθάλασσα Καλογριάς,

-δάσος Στροφυλιάς

-και έλος Λαμίας, Άραξος»

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» αυξήθηκε πανελλαδικά σε 251 από 238 για την ενίσχυση της προστασίας των οικοτόπων Natura 2000, η περίπτωση της «Μπούκας» αναγνωρίστηκε ως αναγκαία εξαίρεση.

Στις παραλίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, όπως ομπρέλες, ξαπλώστρες, αναψυκτήρια και γενικά κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



