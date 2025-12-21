Hλεία: Σε τροχιά υλοποίησης δύο κομβικά έργα του δρόμου Αμαλιάδας – Πηνείας

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος παρουσίασε τον «οδικό χάρτη» για την υλοποίηση του έργου της νέας οδικής σύνδεσης Κεραμιδιά – Εφύρα, αλλά και αυτό της παράκαμψης Χαβαρίου, δύο κομβικά έργα που αποτελούν πάγια αιτήματα των κατοίκων της Πηνείας και της ευρύτερης περιοχής εδώ και δεκαετίες.

Ειδικότερα, ο οδικός άξονας Κεραμιδιά – Εφύρα φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο βήμα πριν τη δημοπράτησή τους, αφού έπειτα από μια μακρά περίοδο αναμονής, το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία.

Όπως ενημερώθηκε το σώμα, τον προσεχή Φεβρουάριο του 2026 αναμένεται η εκδίκαση της οριστικής τιμής μονάδας για τις απαλλοτριώσεις, στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το «κλειδί» που ξεκλειδώνει τις διαδικασίες, επιτρέποντας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει ριζικά την πρόσβαση της Αμαλιάδας στην περιοχή της Πηνείας.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να ξεπερνιούνται τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την παράκαμψη του Χαβαρίου. Ένα έργο που παρέμενε στάσιμο λόγω της έλλειψης Περιβαλλοντικής Μελέτης για το παρακείμενο ρέμα. Πλέον εισέρχεται κι αυτό σε φάση υλοποίησης, αφού η μελέτη εκπονήθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης.

Με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, ο δρόμος για τη δημοπράτηση ανοίγει, δίνοντας ανάσα στο Χάβαρι και ενισχύοντας την ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων. Η υλοποίηση των δύο αυτών παρεμβάσεων θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα μειώσει τις αποστάσεις.

Ο Δήμος Ήλιδας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των διαδικασιών, πάντα σε αγαστή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Όπως τόνισε ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, «Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η ασφαλής σύνδεση της Αμαλιάδας με την Πηνεία αποτελεί προτεραιότητα και φαίνεται με συνεχείς πιέσεις κι από εμάς, να γίνεται πράξη.

Με την ολοκλήρωση αυτών των παρεμβάσεων, δημιουργούμε έναν σύγχρονο άξονα που θα ενώνει την έδρα του Δήμου με το Σιμόπουλο και τα χωριά μας στην Πηνεία, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και δίνοντας νέα αναπτυξιακή πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς εργαζόμαστε μεθοδικά για να κλείσουμε εκκρεμότητες ετών».

