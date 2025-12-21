Hλεία: Σε τροχιά υλοποίησης δύο κομβικά έργα του δρόμου Αμαλιάδας – Πηνείας

Χρ. Χριστοδουλόπουλος: «Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η ασφαλής σύνδεση της Αμαλιάδας με την Πηνεία αποτελεί προτεραιότητα»

Hλεία: Σε τροχιά υλοποίησης δύο κομβικά έργα του δρόμου Αμαλιάδας – Πηνείας
21 Δεκ. 2025 18:51
Pelop News

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος παρουσίασε τον «οδικό χάρτη» για την υλοποίηση του έργου της νέας οδικής σύνδεσης Κεραμιδιά – Εφύρα, αλλά και αυτό της παράκαμψης Χαβαρίου, δύο κομβικά έργα που αποτελούν πάγια αιτήματα των κατοίκων της Πηνείας και της ευρύτερης περιοχής εδώ και δεκαετίες.

Ειδικότερα, ο οδικός άξονας Κεραμιδιά – Εφύρα φαίνεται να βρίσκεται στο τελευταίο βήμα πριν τη δημοπράτησή τους, αφού έπειτα από μια μακρά περίοδο αναμονής, το έργο μπαίνει στην τελική ευθεία.

Όπως ενημερώθηκε το σώμα, τον προσεχή Φεβρουάριο του 2026 αναμένεται η εκδίκαση της οριστικής τιμής μονάδας για τις απαλλοτριώσεις, στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το «κλειδί» που ξεκλειδώνει τις διαδικασίες, επιτρέποντας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου, το οποίο θα αναβαθμίσει ριζικά την πρόσβαση της Αμαλιάδας στην περιοχή της Πηνείας.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να ξεπερνιούνται τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την παράκαμψη του Χαβαρίου. Ένα έργο που παρέμενε στάσιμο λόγω της έλλειψης Περιβαλλοντικής Μελέτης για το παρακείμενο ρέμα. Πλέον εισέρχεται κι αυτό σε φάση υλοποίησης, αφού η μελέτη εκπονήθηκε και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης.

Με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, ο δρόμος για τη δημοπράτηση ανοίγει, δίνοντας ανάσα στο Χάβαρι και ενισχύοντας την ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων. Η υλοποίηση των δύο αυτών παρεμβάσεων θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα μειώσει τις αποστάσεις.

Ο Δήμος Ήλιδας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των διαδικασιών, πάντα σε αγαστή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.
Όπως τόνισε ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, «Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η ασφαλής σύνδεση της Αμαλιάδας με την Πηνεία αποτελεί προτεραιότητα και φαίνεται με συνεχείς πιέσεις κι από εμάς, να γίνεται πράξη.

Με την ολοκλήρωση αυτών των παρεμβάσεων, δημιουργούμε έναν σύγχρονο άξονα που θα ενώνει την έδρα του Δήμου με το Σιμόπουλο και τα χωριά μας στην Πηνεία, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και δίνοντας νέα αναπτυξιακή πνοή στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς εργαζόμαστε μεθοδικά για να κλείσουμε εκκρεμότητες ετών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:15 Νέο χρυσό μετάλλιο για την Δράκου στο Πανελλήνιο κολύμβησης
19:06 Οι εορταστικές ευχές από τους Ντε Γκρες
18:51 Hλεία: Σε τροχιά υλοποίησης δύο κομβικά έργα του δρόμου Αμαλιάδας – Πηνείας
18:41 Οι δεσμεύσεις του Ανδρέα Φίλια σε τετ α τετ με κτηνοτρόφους στο Μεσολόγγι
18:33 Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης προκαλεί ερωτήματα
18:23 Ο Προμηθέας νίκησε και την ΑΕΚ στο Rising Stars
18:23 Ισχυροί άνεμοι «γκρέμισαν» φορτηγά και τροχόσπιτα!
18:10 Σκληρή κόντρα Χάρη Δούκα και Θάνου Πλεύρη για street party μπροστά από τα σκαλιά εκκλησίας
18:02 Αυλαία στο 2025 με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου
17:55 Ελβετία: Σκέψεις για απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16
17:45 Αδεια: Τι γίνεται με όσους δεν την λάβουν εντός του έτους, τι αλλάζει από 1/1/2026
17:38 Έλεγχος-έφοδος στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών-Οργισμένη αντίδραση της Καρυστιανού
17:30 Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ
17:27 Πέθανε η χαρισματική συγγραφέας και ηθοποιός Ντόρα Γιαννακοπούλου
17:18 Eρευνάται για παράνομες επιδοτήσεις 122.000 ευρώ ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, που απάντησε με οργή στις κατηγορίες!
17:10 Τουρισμός: Τα πρώτα –θετικά- σημάδια για το 2026
17:01 Αδικη ήττα για την Παναχαϊκή, κερδισμένος ο Παναιγιάλειος!
16:56 Ο Αγιος Βασίλης πήγε με sup στη Θεσσαλονίκη
16:46 Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στην επέτειο των θυμάτων ΒΙΝΤΕΟ
16:37 Φάμελλος: «Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επιστροφή του 13ου μισθού»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ