HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο

Το βρετανικό αντιτορπιλικό πέρασε στη Μεσόγειο μέσω Γιβραλτάρ και συνεχίζει προς την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας γύρω από την Κύπρο.

HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
17 Μαρ. 2026 16:24
Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon πέρασε στη Μεσόγειο και συνεχίζει την πορεία του προς την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αποστολής που έχει αναλάβει για την ενίσχυση της βρετανικής στρατιωτικής παρουσίας γύρω από την Κύπρο. Το πλοίο εντοπίστηκε κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ και στη συνέχεια έκανε στάση στο Γιβραλτάρ, ενώ συνεχίζει την ανάπτυξή του προς την περιοχή ενδιαφέροντος.

Αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 10 Μαρτίου

Το HMS Dragon, αντιτορπιλικό Type 45 του Βασιλικού Ναυτικού, απέπλευσε από το Πόρτσμουθ στις 10 Μαρτίου, μετά την απόφαση του Λονδίνου να ενισχύσει τις δυνάμεις του στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τη βρετανική πλευρά, η αποστολή του συνδέεται με την ανάγκη προστασίας βρετανικών συμφερόντων και υποδομών στην περιοχή, καθώς και με τη στήριξη της συλλογικής άμυνας συμμάχων.

Ο ρόλος του γύρω από την Κύπρο

Η ανάπτυξη του πλοίου συνδέεται με την αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έπειτα από πρόσφατη επίθεση με drone. Βρετανικά και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι το HMS Dragon κατευθύνεται προς τα ύδατα ανοιχτά της Κύπρου ώστε να ενισχύσει την αεράμυνα και τη συνολική προστασία βρετανικού προσωπικού και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Λονδίνο είχε ήδη ανακοινώσει και άλλα μέτρα ενίσχυσης, ενώ το HMS Dragon προσθέτει το ναυτικό σκέλος σε αυτή την ομπρέλα προστασίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του HMS Dragon

Το HMS Dragon ανήκει στην κλάση Type 45, που έχει ως κύρια αποστολή την αντιαεροπορική άμυνα περιοχής. Είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Sea Viper, που χρησιμοποιεί πυραύλους Aster, ενώ διαθέτει και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό και παρακολούθηση απειλών σε μεγάλη απόσταση.

Η κλάση αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drones και πυραύλους, αλλά και να συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους ναυτικούς σχηματισμούς σε περιοχές υψηλής στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το πλοίο έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων και πλήρωμα που κυμαίνεται περίπου στους 190 με 200 ανθρώπους, ανάλογα με την αποστολή και τη σύνθεση της ομάδας υποστήριξης.

Η αποστολή του σε μια περίοδο αυξημένης έντασης

Η πορεία του HMS Dragon προς την Ανατολική Μεσόγειο έρχεται σε μια φάση αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να επιχειρεί να ενισχύσει την αποτρεπτική του παρουσία και να θωρακίσει τις δυνάμεις του γύρω από την Κύπρο. Η παρουσία ενός αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας όπως το HMS Dragon δίνει στο Λονδίνο αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης και άμεσης αντίδρασης απέναντι σε εναέριες απειλές.

