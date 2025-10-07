Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη

Μια 15χρονη από τον δήμο Χερσονήσου έσπασε τη σιωπή και κάλεσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» όταν είδε τον πατέρα της να κακοποιεί λεκτικά τη μητέρα της. Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε στη σύλληψη του 40χρονου άνδρα.

Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
07 Οκτ. 2025 14:36
Pelop News

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, όπου μια 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της στις Αρχές, μην αντέχοντας άλλο τους συνεχείς καβγάδες και τις εκρήξεις βίας μέσα στο σπίτι.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου. Ο 40χρονος πατέρας άρχισε να φωνάζει και να διαπληκτίζεται έντονα με τη 34χρονη σύζυγό του, παρουσία και των τεσσάρων ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Μπροστά στην ένταση, η 15χρονη πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει το “Χαμόγελο του Παιδιού”, ζητώντας βοήθεια για τη μητέρα της. Το τηλεφώνημα κινητοποίησε αμέσως την αστυνομία, που έσπευσε στο σπίτι και συνέλαβε τον 40χρονο.

Ο άνδρας διώκεται για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης αντίδρασης και ενημέρωσης σε περιπτώσεις κακοποίησης, ιδιαίτερα όταν στο περιβάλλον υπάρχουν παιδιά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ