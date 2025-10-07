Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, όπου μια 15χρονη κατήγγειλε τον πατέρα της στις Αρχές, μην αντέχοντας άλλο τους συνεχείς καβγάδες και τις εκρήξεις βίας μέσα στο σπίτι.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου. Ο 40χρονος πατέρας άρχισε να φωνάζει και να διαπληκτίζεται έντονα με τη 34χρονη σύζυγό του, παρουσία και των τεσσάρων ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Μπροστά στην ένταση, η 15χρονη πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει το “Χαμόγελο του Παιδιού”, ζητώντας βοήθεια για τη μητέρα της. Το τηλεφώνημα κινητοποίησε αμέσως την αστυνομία, που έσπευσε στο σπίτι και συνέλαβε τον 40χρονο.

Ο άνδρας διώκεται για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης αντίδρασης και ενημέρωσης σε περιπτώσεις κακοποίησης, ιδιαίτερα όταν στο περιβάλλον υπάρχουν παιδιά.

