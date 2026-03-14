Η ΑΑΔΕ αλλάζει πρόσωπο ως το 2029: περισσότερη τεχνολογία, πιο στενοί έλεγχοι, νέοι κανόνες εξυπηρέτησης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασε το αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029, χαράσσοντας τον οδικό χάρτη της για την επόμενη πενταετία. Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενίσχυση των ελέγχων, η αξιοποίηση δεδομένων και η βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η νέα στρατηγική κινείται γύρω από τη λογική μιας πιο σύγχρονης και στοχευμένης φορολογικής διοίκησης, με κεντρικό μήνυμα ότι η συμμόρφωση πρέπει να γίνεται πιο εύκολη για τον συνεπή φορολογούμενο και πιο δύσκολη για όσους επιχειρούν να την αποφύγουν. Το σχέδιο, όπως παρουσιάζεται, βασίζεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στην ανάλυση κινδύνου και σε μια νέα αρχιτεκτονική ελέγχων, αλλά και πληρωμών που αφορούν επιδόματα και αγροτικές ενισχύσεις.

Στον πυρήνα του σχεδίου περιλαμβάνονται έξι βασικές κατευθύνσεις: η διευκόλυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης, η αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, η εντονότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, η ενίσχυση της αποδοτικότητας μέσω τεχνολογίας και προσωπικού, η βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και της λογοδοσίας, καθώς και η ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων με πιο στοχευμένους ελέγχους.

Στο πεδίο της συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ δίνει έμφαση στην απλούστευση των διαδικασιών, στην εξατομικευμένη ενημέρωση, στην αυτόματη προσυμπλήρωση στοιχείων και δηλώσεων και σε προληπτικές παρεμβάσεις. Με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, έως το 2029 επιδιώκεται η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος να φτάσει το 96%, των δηλώσεων ΦΠΑ το 99% και των εμπρόθεσμων πληρωμών το 90%.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην εξυπηρέτηση, με πρόβλεψη για μοντέλο 360 μοιρών, πολυκαναλική επικοινωνία, γρηγορότερη διεκπεραίωση ψηφιακών αιτημάτων, επιτάχυνση επιστροφών φόρων και περαιτέρω ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών. Στους δείκτες που συνοδεύουν το σχέδιο, προβλέπεται ότι το 95% των ψηφιακών αιτημάτων θα ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες κατά μέσο όρο, ενώ οι αυτοματοποιημένες επιστροφές φόρων θα πρέπει να ξεπερνούν το 95% εντός 30 ημερών.

Στο κομμάτι των ελέγχων, ο σχεδιασμός προβλέπει ευρεία αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις, κεντρικό συντονισμό φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και νέα στρατηγική για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μεταξύ των στόχων που καταγράφονται είναι η μείωση κατά 40% του κενού εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, η σύγκλιση του κενού ΦΠΑ με τον μέσο όρο της ΕΕ και η αύξηση της εισπραξιμότητας έναντι των πραγματικών ληξιπρόθεσμων χρεών.

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει αναβάθμιση των βασικών πληροφοριακών συστημάτων, δημιουργία DataLab, ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα εργαλεία και μεγαλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ελεγκτικό έργο. Στο σκέλος των πληρωμών και ενισχύσεων, δίνεται έμφαση στην πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων, αλλά και σε καθολικούς διασταυρωτικούς ελέγχους για τις συστημικές αιτήσεις εντός ΟΣΔΕ.

