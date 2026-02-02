Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα – Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε το 2025 το μεγαλύτερο, στοχευμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια. Με πλήρη αξιοποίηση του ελεγκτικού της δυναμικού, η Αρχή διενήργησε συνολικά 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, διασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού.

Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 18.000 έλεγχοι, με έμφαση στις εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα διενεργήθηκαν πάνω από 11.500 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν πάνω από 8.200 έλεγχοι, με σημαντικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου, ενώ στην Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκαν περίπου 6.800 έλεγχοι κυρίως σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας.

Στην Κρήτη διενεργήθηκαν πάνω από 7.300 έλεγχοι, με υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης αλλά και ουσιαστικούς εντοπισμούς παραβατικότητας, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και τα Ιόνια Νησιά καταγράφηκαν πάνω από 9.400 έλεγχοι σε οικονομίες με έντονη εποχικότητα. Στην Ηπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη πραγματοποιήθηκαν πάνω από 7.200 στοχευμένοι έλεγχοι βασισμένοι σε ανάλυση κινδύνου.

Οι έλεγχοι υποστηρίχθηκαν από σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπως tablets και το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτενείς διασταυρώσεις δεδομένων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA, Appodixi και αναφορών πολιτών, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ομοιογένεια και υψηλή ποιότητα σε όλη τη χώρα. Η εκτεταμένη ελεγκτική δράση οδήγησε στον εντοπισμό 19.473 παραβατικών επιχειρήσεων, με συνολικά 430.930 παραβάσεις και καθαρή αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των προληπτικών και ψηφιακά υποστηριζόμενων ελέγχων ως εργαλείου άμεσης παρέμβασης στην αγορά. Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, 296 επιχειρήσεις υπέστησαν χρηματικά πρόστιμα και 680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη συμμόρφωση της διασύνδεσης των POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές, με 584 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 7.355.500 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και ψηφιακής εποπτείας, ενίσχυσε ουσιαστικά την ικανότητά της να εντοπίζει ανεπαρκώς δηλωμένες συναλλαγές, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα.

