Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα – Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή

Στη Δυτική Ελλάδα εντοπίστηκαν σημαντικά ποσοστά παραβατικότητας, με δεκάδες επιχειρήσεις να εμφανίζουν αποκρυβείσα αξία συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα - Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή
02 Φεβ. 2026 18:00
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε το 2025 το μεγαλύτερο, στοχευμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια. Με πλήρη αξιοποίηση του ελεγκτικού της δυναμικού, η Αρχή διενήργησε συνολικά 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, διασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού.

Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 18.000 έλεγχοι, με έμφαση στις εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας, ενώ στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα διενεργήθηκαν πάνω από 11.500 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών.

Στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν πάνω από 8.200 έλεγχοι, με σημαντικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου, ενώ στην Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκαν περίπου 6.800 έλεγχοι κυρίως σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας.

Στην Κρήτη διενεργήθηκαν πάνω από 7.300 έλεγχοι, με υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης αλλά και ουσιαστικούς εντοπισμούς παραβατικότητας, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου και τα Ιόνια Νησιά καταγράφηκαν πάνω από 9.400 έλεγχοι σε οικονομίες με έντονη εποχικότητα. Στην Ηπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη πραγματοποιήθηκαν πάνω από 7.200 στοχευμένοι έλεγχοι βασισμένοι σε ανάλυση κινδύνου.

Οι έλεγχοι υποστηρίχθηκαν από σύγχρονα ψηφιακά μέσα, όπως tablets και το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτενείς διασταυρώσεις δεδομένων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA, Appodixi και αναφορών πολιτών, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ομοιογένεια και υψηλή ποιότητα σε όλη τη χώρα. Η εκτεταμένη ελεγκτική δράση οδήγησε στον εντοπισμό 19.473 παραβατικών επιχειρήσεων, με συνολικά 430.930 παραβάσεις και καθαρή αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των προληπτικών και ψηφιακά υποστηριζόμενων ελέγχων ως εργαλείου άμεσης παρέμβασης στην αγορά. Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, 296 επιχειρήσεις υπέστησαν χρηματικά πρόστιμα και 680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη συμμόρφωση της διασύνδεσης των POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές, με 584 παραβάσεις και πρόστιμα ύψους 7.355.500 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και ψηφιακής εποπτείας, ενίσχυσε ουσιαστικά την ικανότητά της να εντοπίζει ανεπαρκώς δηλωμένες συναλλαγές, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας σε όλη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:26 Κυνηγός πυροβόλησε σε κυνήγι κατά λάθος φίλο του, καθώς τον πέρασε για αγριογούρουνο!
18:18 Γιατί ο πλανήτης θα αρχίσει να «αδειάζει» το 2084;
18:10 Χωρίς πόσιμο νερό 10 χωριά στο Διδυμότειχο, μετά την επέλαση της κακοκαιρίας
18:00 Η ΑΑΔΕ έκανε χιλιάδες αυτοψίες στη Δυτική Ελλάδα – Μπαράζ ελέγχων για φοροδιαφυγή
17:57 Απέραντη καφέ λίμνη ο Θεσσαλικός κάμπος! Ο Πηνειός ξεχείλησε και «έπνιξε» καλλιέργειες, ΦΩΤΟ
17:46 Ντέρμπι Καλαμάτα-Πανιώνιος στην πρεμιέρα των play-offs της Super League 2
17:45 «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» – Σπαρακτικές στιγμές στο δικαστήριο για τη δολοφονία της Δώρας Ναστούλη
17:38 Ελλάδα: Το 19% του πληθυσμού δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό
17:30 Υπόθεση Αχαϊκής Τράπεζας: Η νέα δίκη έρχεται στο Εφετείο το φθινόπωρο
17:30 «Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ, που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα;», Καιριδής και Κατσώτης «σφάχτηκαν»! ΒΙΝΤΕΟ
17:24 ΔΕΗ & Cycling Greece μαζί για τον ΔΕΗ Tour of Hellas έως το 2029
17:15 Δείτε πώς νίκησε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα και το τρίποντο ισοφάρισης των γηπεδούχων που δεν μέτρησε, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Αύξηση απασχόλησης και μισθών το 2025 – Τι δείχνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ»
17:00 Νοσοκομεία: Η αλήθεια των «Επειγόντων» μέσα από τα μάτια του Υγειονομικού – Ανθρώπινες ιστορίες
16:52 Διδυμότειχο: Απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού σε 10 χωριά – Για ποιο λόγο
16:44 Βραζιλία: Διαδηλώσεις μετά την κακοποίηση μέχρι θανάτου αδέσποτου σκύλου ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Νορβηγία: Συνελήφθη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ – Θα δικαστεί για υποθέσεις βιασμών
16:28 Ερχεται ρύθμιση για μετατροπή κλειστών εμπορικών σε κατοικίες – Η Πάτρα «δοκιμάζει» ήδη το νέο μοντέλο
16:21 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο περιμένει τον Γεωργιάδη – Κινητοποίηση στο ΠΓΝΠ
16:12 Ρεκόρ εξαγωγών ρεύματος το 2025 για την Ελλάδα – 10 φορές περισσότερο από το 2024
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ