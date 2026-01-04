Η ΑΑΔΕ έπιασε για φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ γνωστό dating coach

Αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο, που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ εντόπισε πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Η ΑΑΔΕ έπιασε για φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ γνωστό dating coach
04 Ιαν. 2026 22:37
Pelop News

Μία ακόμη περίπτωση φοροδιαφυγής μέσω social media αποκάλυψε η ομάδα των… «hackers» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο, που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ εντόπισε πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με τις οποίες ο… coach υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα».

Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του στα social media και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα TikTok, διαπιστώθηκε η διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ’ αμοιβή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων.

Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας.

Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, που αντλήθηκαν από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:50 Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, ταυτοποιήθηκαν δυο αδελφές ελληνικής καταγωγής ΦΩΤΟ
23:23 Πάτρα – Αποκαλυπτική μαρτυρία για το φονικό σε κέντρο: Χαιρετήθηκαν και μετά τον σκότωσαν, τρεις οι δράστες, δυο συλλήψεις
23:02 Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού ψάχνει τρίγωνα Πανοράματος στην Αθήνα
22:53 Τα τριήμερα και οι αργίες του 2026
22:37 Η ΑΑΔΕ έπιασε για φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ γνωστό dating coach
22:22 Νέο άνοιγμα Νετανιάχου στους πολίτες του Ιράν: Ταυτιζόμαστε μαζί τους
22:05 Ερχονται ανακοινώσεις στην Παναχαϊκή, ετοιμάζει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις
21:51 Άσκηση με βάρη: Πώς μπορεί να «κόψει» έως και 8 χρόνια από τη βιολογική μας ηλικία
21:41 Μαρόκο – Τανζανία 1-0: Πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa με βασικό τον Ελ Κααμπί
21:28 Μια ωδή στο παλιό Μεσολόγγι – Φωτογραφίες που λειτουργούν ως ζωντανά τεκμήρια μνήμης της Ιερής Πόλης
21:20 Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας
21:12 Μητσοτάκης: Ο Γιώργος Παπαδάκης σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια
21:06 National League 2:Με το «αριστερό» η ΠΓΕ, νίκη η Αχαγιά 82 και χαμός στην κορυφή
21:05 Ντάγιος: “Παίξαμε με τους καλύτερους, κρίθηκε στις λεπτομέρειες”
20:56 Γιώργης Κοντοπόδης: «Πάντα μου άρεσαν οι ακραίοι ρόλοι»
20:48 Bloomberg: Άνοδος για τα ομόλογα της Βενεζουέλας μετά τις εξελίξεις με Μαδούρο
20:40 Τα 3 ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει το 2026
20:32 Τριήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου
20:24 Το «αντίο» του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη, η ανακοίνωση του καναλιού
20:16 Καιρός: Άνεμοι έως 8 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ