Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση της απόδειξης διοδίων

Η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν εκτυπώνεται εφόσον το επιλέξει ο οδηγός, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.

09 Οκτ. 2025 16:24
Pelop News

Στην κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης της απόδειξης στα διόδια προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τη μείωση της χρήσης χαρτιού, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτάχυνση της διέλευσης από τα διόδια.

Ειδικότερα, με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2087/2025), Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζεται ότι στις διελεύσεις ιδιωτών από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες με σύστημα διοδίων, η εκτύπωση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν εκτυπώνεται εφόσον το επιλέξει ο οδηγός, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.

Με αυτή τη ρύθμιση δίνεται λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα, στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν γίνει κοινωνοί στους ελληνικούς δρόμους – την απόρριψη από τους οδηγούς των εκτυπωμένων αποδείξεων στον δρόμο, αμέσως μετά την διέλευσή τους από τον σταθμό διοδίων.

Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο και για τους οδηγούς, αφού αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διέλευσης και αναμονής στα διόδια, ιδίως σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της απόφασης Α.1066/2025 του Διοικητή της, η ΑΑΔΕ λαμβάνει σε τακτική βάση από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των διελεύσεων (αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης), διασφαλίζοντας την ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν εκτυπώνονται ή όχι.
