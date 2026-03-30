Η Αχαΐα ανακύκλωσε μόλις 4,14% των απορριμμάτων της το 2024

Η εικόνα της ανακύκλωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας παραμένει απογοητευτική, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα deiktesota.gov.gr. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα αφορούν το έτος 2024, καθώς μέχρι τότε έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους δήμους προς το αρμόδιο υπουργείο ή αντλήθηκαν από άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Συνολικά, το ποσοστό ανακύκλωσης στην Αχαΐα διαμορφώνεται μόλις στο 4,14%, ένα ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο που αποτυπώνει τη μικρή αξιοποίηση των απορριμμάτων και την περιορισμένη διείσδυση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης διαχείρισης απορριμμάτων ανέρχεται στο 0,30, γεγονός που υποδηλώνει μέτρια έως χαμηλή αποτελεσματικότητα των Δήμων στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε επίπεδο Δήμων, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ο Δήμος Καλαβρύτων εμφανίζει ποσοστό ανακύκλωσης 2,90%, ωστόσο παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη διαχείρισης (0,62), στοιχείο που δείχνει καλύτερη οργανωτική επάρκεια χωρίς αντίστοιχη απόδοση στην πράξη. Ο Δήμος Πατρέων, ως ο μεγαλύτερος της περιοχής, καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης (4,57%), με δείκτη 0,23, συγκεντρώνοντας παράλληλα και τον μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων λόγω πληθυσμού που ξεπερνά τους 100.000 τόνους ετησίως.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Αιγιαλείας κινείται σε παρόμοια επίπεδα, με ποσοστό 4,36% και δείκτη 0,23, χωρίς να παρουσιάζει ουσιαστική διαφοροποίηση.

Στον αντίποδα, ο Δήμος Ερυμάνθου εμφανίζει πολύ χαμηλή επίδοση, με μόλις 1,21% ανακύκλωση και δείκτη 0,21, γεγονός που αντανακλά περιορισμένες υποδομές και δράσεις. Το 2024 κατατάχθηκε χαμηλά και ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, με ποσοστό 0,83% και αντίστοιχο δείκτη 0,21.

Παρά το γεγονός ότι δεν παρατίθενται απόλυτα μεγέθη παραγωγής απορριμμάτων, είναι σαφές ότι ο Δήμος Πατρέων σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος, ενώ οι μικρότεροι Δήμοι, αν και παράγουν λιγότερα απορρίμματα, εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης.

Σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες δήμων σε πανελλαδικό επίπεδο, οι επιδόσεις της Αχαΐας κινούνται κάτω ή οριακά κοντά στον μέσο όρο (4%–7%), χωρίς κάποιος Δήμος να ξεχωρίζει ουσιαστικά. Ακόμη και οι μεγαλύτερες αστικές περιοχές παρουσιάζουν μόνο οριακά καλύτερα αποτελέσματα.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί τοπική ιδιαιτερότητα. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα ανακυκλώνει περίπου το 17% των αστικών αποβλήτων, έναντι περίπου 49% στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ περίπου το 79% των απορριμμάτων εξακολουθεί να οδηγείται σε ταφή, κατατάσσοντας τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ ως προς τη διαχείριση αποβλήτων.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ένα βαθύτερο, διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο δεν περιορίζεται στην Αχαΐα αλλά αφορά συνολικά το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα. Η ανάλυση οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα: τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι χαμηλά σε όλους τους δήμους, οι ανισότητες παραμένουν έντονες, ενώ καμία περιοχή δεν προσεγγίζει ικανοποιητικά επίπεδα. Και για τα ανωτέρω δεν έχουν ευθύνη οι δήμοι, αλλά το κράτος.

Καθοριστικής σημασίας παραμένει η βελτίωση των επιδόσεων στον Δήμο Πατρέων, λόγω του όγκου απορριμμάτων που διαχειρίζεται, ωστόσο απαιτείται συνολική αναδιάρθρωση. Η ενίσχυση των υποδομών, η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και ο καλύτερος σχεδιασμός από την τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιστροφή της κατάστασης.

Χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υστερεί έναντι των ευρωπαϊκών στόχων, επιβαρύνοντας το περιβάλλον με πρακτικές που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας.

