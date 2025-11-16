Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ

Ολυμπιάδα, Πέλοπας και Αρίων είναι οι τρεις πρώτες ομάδες της Αχαϊας στην ανεπίσημη αξιολόγηση των σωματείων που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΕΓΑΣ. Την 5άδα συμπληρώνουν ο Κούρος και ο Αθηνόδωρος.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
A/A A.M. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΣ/ΚΩΝ (+ 12 ΑΔΑ + ΕΑΡΙΝΟΙ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Α.Σ. ΒΑΘΜΟΙ Α/Γ ΒΑΘΜΟΙ Κ23 ΒΑΘΜΟΙ Κ20 ΒΑΘΜΟΙ Κ18 ΒΑΘΜΟΙ Κ16 ΒΑΘΜΟΙ ΠΑΝΕΛ. ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΒΑΘΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
15 312 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 818 1253,5032 131 1437,16 74,00 724,112 37,00 537,862 24,00 370,77 60 803,7 0,00 5.127,112 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
21 1616 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 535 819,834 15 164,561 46,00 450,124 85 1235,63 42,00 648,85 25 334,875 982,91 789,57 4.443,447 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
27 2247 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 427 654,3348 83 910,568 18,00 176,135 41 596,009 33,00 509,81 20 267,9 835,94 671,51 3.786,271 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
37 2056 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 355 544,002 4 43,8828 21,50 210,384 76 1104,8 34,00 525,26 27 361,665 293,12 235,46 3.025,456 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
52 1922 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 342 524,0808 19 208,443 28,00 273,988 28,00 407,03 48,50 749,27 14 187,53 47,79 38,39 2.388,734 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
61 1986 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 364 557,7936 15 164,561 26,00 254,418 15 218,052 9,00 139,04 34 455,43 339,04 272,35 2.061,645 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
64 1444 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 327,25 501,4779 2,5 27,4268 3,50 34,2486 29,50 428,836 50,50 780,17 16 214,32 0,00 1.986,478 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
102 1161 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 175,5 268,9362 0,5 5,48535 4,00 39,1412 23,00 334,346 34,00 525,26 9 120,555 11,16 8,96 1.302,692 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
107 243 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 185 283,494 16 175,531 10,50 102,746 0 0 7,00 108,14 26 348,27 134,62 108,14 1.126,323 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
120 2195 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 159 243,6516 4,5 49,3682 9,00 88,0677 22,50 327,078 14,00 216,28 3 40,185 0,00 964,635 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
123 1176 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 204,75 313,7589 1 10,9707 3,00 29,3559 20,00 290,736 18,00 278,08 0 0 0,00 922,902 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
142 1862 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 76 116,4624 0 0 0,00 0 0 0 15,00 231,73 26 348,27 0,00 696,466 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
148 1607 ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΑΙΑΦΑ 149 228,3276 0 0 0,00 0 14 203,515 13,00 200,84 0 0 0,00 632,679 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
168 2252 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 110 168,564 0 0 0,00 0 4 58,1472 4,00 61,80 13 174,135 29,00 23,30 485,938 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
186 1644 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 126 193,0824 0 0 0,00 0 0 0 7,00 108,14 6 80,37 0,00 381,595 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
188 2083 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 51 78,1524 0 0 0 0 8 116,294 11,00 169,94 0 0 0,00 364,385 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 189 2280 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 145 222,198 4 43,8828 0,00 0 0 0 0,00 0,00 7 93,765 0,00 359,846 Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Περισσότερα εδώ:
https://www.segas.gr/h-anepisimi-axiologisi-katataxi-ton-so/
