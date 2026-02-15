Η Αχαϊα ρεκόρ, μετάλλια και χαμόγελα στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία

Με ρεκόρ, μετάλλια και πολλά χαμόγελα θα επιστρέψουν στη βάση τους οι αθλητές και οι αθλήτριες από την Αχαΐα που αγωνίστηκαν στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία.

15 Φεβ. 2026 17:16
Pelop News

Εξαιρετικές επιδόσεις είχαν οι Αχαιοί αθλητές και αθλήτριες που συμμετείχαν στην Ημερίδα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Κούρο, η Νάσια Οικονομοπούλου πήρε την πρώτη θέση στα 60μ. με εμπόδια Κ18, με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση φέτος στην Ελλάδα, το εντυπωσιακό 8.72΄΄ που αποτελεί και νέο ατομικό ρεκόρ της πατρινής πρωταθλήτριας. Παράλληλα, η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν κατέγραψε νέο ατομικό ρεκόρ στα 60μ. με εμπόδια Γυναικών, κατεβαίνοντας για πρώτη φορά κάτω από τα 9΄΄, με 8.97΄΄. Χθες, ο Γιώργος Κασούμης κέρδισε τα 60μ. με εμπόδια, με δεύτερο τον Αγγελο Οικονομόπουλο – και οι δύο με ατομικά ρεκόρ, 8.61΄΄ και 9.26΄΄ αντίστοιχα. Επισης, η Νάσια Οικονομοπουλου ήταν 3η στο άλμα εις μήκος με νέο ατομικό ρεκόρ (5.44μ.), ενώ πολύ καλή επίδοση είχε και η Χρυσούλα Νιάχου (5:06.81 στα 1.500μ.). Ο προπονητής του Κούρου Γιώργος Παπανδρεόπουλος δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του.

Υπόθεση της Αχαΐας ήταν τα 3.000μ. στην Ημερίδα Κλειστού στίβου της Παιανίας. Πρώτευσε ο Ανδρέας Γεωργίου του Αθηνόδωρου Αιγίου με 8:28.06, ενώ 3ος τερμάτισε ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος του Πέλοπα με 8:40.38. Ο Κωνσταντίνος Βεδουρας της Ολυμπιάδας ήταν 4ος με 8:43.58, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος του Πέλοπα τερμάτισε 5ος με 8:49.10, ενώ ο Θόδωρος Βλάχος του Πέλοπα ήταν 9ος με 8:55.94. Στις Γυναίκες η Ευγενία Χρυσοβα-Πατσαλα του Πέλοπα ήταν 4η με 10:18.45. Στα 3.00μ. βάδην μονοπώλησε η Ολυμπιάδα με τις Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (15:21.85), Κλεονίκη Μάντζιου (16:35.03 ), Δήμητρα Κατσαφλιάκα (16:51.40), Βασιλική Κοσμοπούλου (17:58.91), Μαρία Δανιήλ (18:06.11) και Ναταλία Τζουραμάνη (19:52.84).

Στην Ημερίδα Κλειστού στίβου στην Παιανία εντυπωσίασε και ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας, κατακτώντας την 3η θέση στα 800μ. με 1:52.33. Ο συναθλητής του στους «πορτοκαλί» Δημοσθένης Αδάμου έκανε 2:01.02 και ο Νίκος Γεωργίου του Αθηνόδωρου τερμάτισε σε 2:03.33. Στα 3.000μ. βάδην ο Δημήτρης Δημητρίου της Ολυμπιάδας έκανε 15:45.27 και ο Γιώργος Καυκαλιάς, επίσης της Ολυμπιάδας, 17:44.26. Στα 60μ. η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα) έκανε χρόνο 7.75΄΄, ενώ στα 200μ. ο Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα) τερμάτισε σε 23.65΄΄, ο Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα) σε 23.83΄΄, ο Δημήτρης Αθανασόπουλος (Ολυμπιάδα) σε 24.69΄΄ και στα κορίτσια, η Ευαγγελία Βαρσαμη (Αθλόραμα) έκανε 26.35΄΄ και η Μαρία Ρόδη (Ολυμπιάδα) 26.94΄΄. Τέλος, στα 400μ. ο Κωνσταντίνος Ρούσος (Αρίων) έκανε 50.61΄΄, ο Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) 50.72΄΄ και ο Παναγιώτης Σαμικος (Ατλας) 53.08΄΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Αθηνόδωρου:
Ανδρέας Γεωργίου (2005): 1η θέση στα 3000μ Ανδρών, με χρόνο 8:28.06 .
Νικόλαος Γεωργίου (2003): 2η θέση στα 800μ Ανδρών, με χρόνο 2:03.33.
Νικόλαος Νικολακόπουλος (2006): 13ος στα 3000μ Ανδρών, με χρόνο 9:15.06 .
Φώτιος Θεοδωρακόπουλος (2006): 21ος στα 3000μ Ανδρών, με χρόνο 9:44.01 .
Ραφαηλία Καραγκούνια (2011): 2η θέση στα 150μ Γυναικών (Κ16), με χρόνο 19.97 (ατομικό ρεκόρ).

 

 

 

