Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πίσω τρεις πόντους στο ημίχρονο

Με 44-41 χάνει στο ημίχρονο στην Πάτρα από τον Εθνικό Λιβαδειάς η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου σε παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της National League 1.

Από 10 πόντους για την Ένωση έχουν Καφέζας και Φραντζής, ενώ για τους φιλοξενούμενους 16 έχει ο Κυρίτσης.

