Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πίσω τρεις πόντους στο ημίχρονο
Χάνει από τον Εθνικό Λιβαδειάς 44-41
Με 44-41 χάνει στο ημίχρονο στην Πάτρα από τον Εθνικό Λιβαδειάς η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου σε παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της National League 1.
Από 10 πόντους για την Ένωση έχουν Καφέζας και Φραντζής, ενώ για τους φιλοξενούμενους 16 έχει ο Κυρίτσης.
