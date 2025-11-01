Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα

Καλύτερη στο μεγαλύτερη διάστημα είναι μπροστά στο σκορ με 41-36

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
01 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Με 41-36 προηγείται η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου του Απόλλωνα στο ημίχρονο του Απόλλωνα στο μεγάλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της National League 1.

Ο Γκάτζο για την Ένωση είναι πρώτος σκόρερ με 9 πόντους και από 8 έχουν Καφέζας και Αδαμόπουλος.

Για τον Απόλλωνα ο Κίερ έχει 10 πόντους, 9 ο Αθανασόπουλος και 7 ο Ζούμπος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:11 Ηλεκτρικά πατίνια: Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για την Αθήνα
18:06 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο
18:01 Αλλαγές για τα ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών στο κλείσιμο
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα
17:53 Τα αγόρια της ΝΕΠ στο New Smyrni Trophy 5
17:51 ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025
17:31 «Γαλάζιες» φωνές κατά του κλεισίματος των ΕΛΤΑ, ΒΙΝΤΕΟ
17:21 Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό μετά το μακελειό
17:11 Το -3 του ΟΦΗ και η διορία να πάρει πίσω τους βαθμούς
17:01 Τοπόσημα στα γαλανόλευκα: Πατρινός φωτογράφος «ζωγράφισε» την 28η Οκτωβρίου
16:52 Η απίστευτη μεταμόρφωση του Έρικ Χάαλαντ
16:41 «Ανατινάξανε ένα σπίτι και μετά βγήκανε τα καλάσνικοφ, τα αντίποινα. Αυτή τη στιγμή στο χωριό γίνεται πόλεμος», μαρτυρία σοκ για Βορίζια
16:31 Στο Κατάκολο το εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva που διαθέτει 40 εστιατόρια, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ!
16:19 Γιατί (σας) φαίνεται ότι ο σκύλος σας γαυγίζει χωρίς λόγο, τι μπορεί να συμβαίνει;
16:11 O Σ. Μπαρμπαρόσος κυνηγάει χαμόγελα αντί για ρεκόρ
16:00 Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ