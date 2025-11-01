Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο ημίχρονο προηγείται του Απόλλωνα

Με 41-36 προηγείται η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου του Απόλλωνα στο ημίχρονο του Απόλλωνα στο μεγάλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της National League 1.

Ο Γκάτζο για την Ένωση είναι πρώτος σκόρερ με 9 πόντους και από 8 έχουν Καφέζας και Αδαμόπουλος.

Για τον Απόλλωνα ο Κίερ έχει 10 πόντους, 9 ο Αθανασόπουλος και 7 ο Ζούμπος.

