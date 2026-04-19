Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο 57-71 και σιγουρεύει την τρίτη θέση

Μετά την φοβερή πρόκριση κόντρα στη Μπανταλόνα, έριξε στο καναβάτσο τον Πανιώνιο και του δυσκόλεψε πολύ την παραμονή στην κατηγορία.

19 Απρ. 2026 18:51
Pelop News

Η ΑΕΚ με κεκτημένη ταχύτητα μετά την πρόκρισης επί της Μπανταλόνα, επικράτησε του Πανιωνίου με 71-57 και του έκανε πολύ δύσκολη πλέον την παραμονή στη Basket League.

Ο Φλιώνης έκανε το 0-4 με 4 δικούς του πόντους στο ξεκίνημα, όσο ο Πανιώνιος δυσκολευόταν να βρει στόχο κόντρα στην άμυνα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 2-11 χάρη στον Μπάρτλεϊ. Το τρίποντο με ταμπλο του Μπράουν έκανε το 6-14. Το καλάθι του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 7-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Τόμασον είχε τους 11 από τους 18 πόντους στο ξεκίνημα, ενώ ο Τέιλορ με τρίποντο μείωσε σε 21-26. Ο Νάναλι με ωραία κίνηση έκανε το 21-31 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Τόμασον με γκολ φάουλ σε φάση που φάνηκε να χτυπά με τον αγκώνα τον Φλιώνη σε προσπάθεια για μπάσιμο, έκανε το 29-35. Αλλά ο Μπάρτλεϊ χτύπησε στο τέλος για το 29-38.

Ο Φλιώνης ήταν ασταμάτητος, έφτασε τους 14 πόντους και έκανε το 29-47 για την ΑΕΚ. Ο Τόμασον έφτασε τους 16 πόντους και μείωσε σε 37-49 στο 26′. Ο Μπράουν συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Πανιωνίου και έκανε το 42-57 στο 29′.

Ο Λεκάβιτσιους έγραψε το 43-61 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τον Πανιώνιο να αδυνατεί να πλησιάσει στο σκορ. Η Ένωση έλεγξε το ματς μέχρι το τέλος και συνεχίζει να μάχεται για την 3η θέση. Από την άλλη ο Πανιώνιος πλησίασε στον υποβιβασμό και χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική (νίκη επί του Άρη και ήττα του Αμαρουσίου από τον ΠΑΟΚ) για να γλιτώσει.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71

