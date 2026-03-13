Η αυτοαναφορικότητα του ΠΑΣΟΚ: το στρατηγικό αδιέξοδο που κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα προγράμματα στον δημόσιο διάλογο. Αυτό δεν αποτελεί κομματική φιλοφρόνηση, αλλά κοινή παραδοχή.

Κι όμως, αυτό το πλεονέκτημα δεν μεταφράζεται σε πολιτική επιρροή. Δεν μετατρέπεται σε δυναμική. Δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Γιατί; Η απάντηση δεν είναι απλή ούτε μία. Αλλά αν μου ζητούσαν να αναφερθώ μόνο σε μία θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ πάσχει από ένα χρόνιο, βαθιά ριζωμένο πρόβλημα: την αυτοαναφορικότητα.

Το είχαμε από πάντα αυτό το «σαράκι». Αλλά κρυβόταν πίσω από τις επιτυχίες και την πολιτική και εκλογική μεγέθυνση. Τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί πιά…

Το κόμμα μιλάει πιο πολύ για το κόμμα παρά για τη χώρα και την κοινωνία!

Εδώ και χρόνια, το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την πολιτική πραγματικότητα μέσα από τον καθρέφτη του εαυτού του. Σαν να είναι το ίδιο το επίκεντρο της δημόσιας ζωής. Σαν να περιμένει η κοινωνία να λυθούν πρώτα τα εσωτερικά του ζητήματα για να ασχοληθεί μετά με τα δικά της.

Αυτή η νοοτροπία δεν είναι απλώς εσωστρέφεια. Είναι στρατηγικό λάθος. Είναι αυταπάτη…

Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις εσωτερικές ισορροπίες, τις κομματικές μνήμες ή τις οργανωτικές εκκρεμότητες. Δεν ξυπνούν το πρωί αναρωτώμενοι «τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ». Αναρωτιούνται πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς, πώς θα βρουν γιατρό, πώς θα σταθούν όρθιοι σε μια οικονομία που τους πιέζει από παντού.

Όταν το κόμμα δείχνει ότι προτεραιότητά του είναι… το κόμμα, τότε χάνει το δικαίωμα να ζητά εμπιστοσύνη. Το πρόγραμμα δεν αρκεί όταν δεν συνοδεύεται από αφήγηση.

Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις. Αλλά οι προτάσεις δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι η ικανότητα να τις εντάξεις σε μια καθαρή αφήγηση που να απαντά στο «γιατί» και στο «πως». Ασφαλώς και στο «πότε» και με «ποιους».

Σήμερα, το κόμμα μοιάζει να θεωρεί ότι η τεκμηρίωση αρκεί. Δεν αρκεί.

Χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα, χωρίς κοινωνική στόχευση, χωρίς πολιτικό θάρρος, το πρόγραμμα μένει στα χαρτιά. Και η κοινωνία δεν συγκινείται από τεχνικά κείμενα, όσο άρτια κι αν είναι.

Η αυτοαναφορικότητα παράγει μικρότητα Όσο το ΠΑΣΟΚ συζητά για το ΠΑΣΟΚ, τόσο μικραίνει. Και όσο μικραίνει, τόσο περισσότερο συζητά για το ΠΑΣΟΚ! Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο που τρέφει καχυποψίες, ενισχύει προσωπικές στρατηγικές, ακυρώνει τη συλλογικότητα και εν τέλει απομακρύνει την κοινωνία

Η αυτοαναφορικότητα δεν είναι σύμπτωμα. Είναι μηχανισμός αυτοακύρωσης. Το ζητούμενο δεν είναι η «επικοινωνία» αλλά η πολιτική τόλμη. Δεν αρκεί να προβληθεί το πρόγραμμα. Πρέπει να αποκτήσει πολιτική αιχμή. Αυτό σημαίνει: καθαρό λόγο και όχι υπαινιγμούς. Ξεκάθαρες θέσεις και όχι ισορροπίες. Κοινωνική παρουσία και όχι κομματική αυτάρκεια. Συγκρούσεις με τα πραγματικά προβλήματα και όχι με εσωτερικούς αντιπάλους.

Η κοινωνία δεν ζητά από το ΠΑΣΟΚ να γίνει «καλύτερη εκδοχή του εαυτού του». Του ζητά να γίνει χρήσιμο για την ίδια!

Το επικείμενο συνέδριο δεν μπορεί να είναι άλλη μια εσωτερική άσκηση αυτοεπιβεβαίωσης.

Αν εξελιχθεί σε συζήτηση περί διαδικασιών, ρόλων και ισορροπιών, τότε θα έχει χαθεί μια ιστορική ευκαιρία. Κάποτε είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Τώρα δεν την έχουμε. Το συνέδριο πρέπει να μετατοπίσει το επίκεντρο από το κόμμα στην κοινωνία. Να παράξει καθαρή πολιτική ταυτότητα. Να δώσει ενιαία αφήγηση στο πρόγραμμα. Να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εγκλωβισμένο στο παρελθόν του. Αν δεν το κάνει, τότε η αυτοαναφορικότητα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως σιωπηλός μηχανισμός συρρίκνωσης.

Η ευθύνη είναι συλλογική και επείγουσα. Και την έχουν όλοι, και ο Πρόεδρος και τα υψηλόβαθμα στελέχη, εξ αδιαιρέτου.

*Ο Τρύφωνας Δάρας είναι ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας.

