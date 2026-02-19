Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο

Αντιδράσεις στην Άγκυρα προκάλεσε η συμφωνία που υπέγραψε η αμερικανική εταιρεία Chevron με την ελληνική κυβέρνηση για έρευνες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι μονομερείς δραστηριότητες της Ελλάδας με διεθνείς εταιρείες στα πεδία υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, αν και δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Άγκυρα αντιτίθεται «σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που επιχειρείται να υλοποιηθεί κατά παράβαση του Μνημονίου Κατανόησης για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας, που υπεγράφη το 2019 μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης, καθώς και των θαλάσσιων ζωνών που κοινοποίησε η Λιβύη στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025».

Το τουρκικό υπουργείο τονίζει επίσης ότι συνεχίζει να παρέχει «την απαραίτητη στήριξη» στις λιβυκές αρχές ώστε να προβούν σε πρωτοβουλίες κατά των «μονομερών και παράνομων ενεργειών» της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επανέλαβε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα».

