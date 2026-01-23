Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα σήμερα: τάσεις και ευκαιρίες

Ποιες προοπτικές προσφέρει η σύγχρονη αγορά εργασίας στην Ελλάδα; Ποιες τάσεις πρέπει να προσέξουν όσοι αναζητούν εργασία

Εάν εξετάσει κανείς την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, τότε για την αγορά εργασίας μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι είναι αρκετά σταθερή και διατηρείται σε σταθερή πορεία. Τα στατιστικά δεδομένα μαρτυρούν μείωση του επιπέδου ανεργίας (περίπου έως 8,2% έως το τέλος του 2025), ενώ για το 2026 το επίπεδο θα συνεχίσει να μειώνεται και, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, θα υποχωρήσει κάτω από το 9%.

Λαμβάνοντας υπόψη μια τέτοια «αεροδυναμική», μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει ότι στους ανθρώπους θα είναι σημαντικά ευκολότερο να βρίσκουν τη δουλειά των ονείρων τους. Για παράδειγμα, αν χρειάζεταιαπασχόληση από το σπίτι, τότε οι αγγελίες εργασίας παρουσιάζονται σε εξειδικευμένο ιστότοπο – η καλύτερη λύση, καθώς εργασία, παρά την κατάσταση, μπορεί κανείς να βρει ακριβώς τώρα και χωρίς καμία δυσκολία.

Ποιες τάσεις στην απασχόληση θα «λειτουργούν» το 2026

Οι τάσεις στον τομέα της απασχόλησης έως το 2026 (μετά τον κορονοϊό του 2019 και άλλες παγκόσμιες καταστάσεις) έχουν αλλάξει. Και ορίστε ποιοι 4 κυρίαρχοι τομείς αξίζει να ξεχωρίσουμε:

Ψηφιακός μετασχηματισμός και ERGANI II. Τον τελευταίο καιρό ο κόσμος έχει αλλάξει, όπως και η συνηθισμένη επικοινωνία μεταξύ εργοδοτών και προσωπικού. Αυτό συνέβη επειδή τα νευρωνικά δίκτυα έγιναν δημοφιλή. Στη μόδα τα υβριδικά μοντέλα εργασίας. Πολλά brands έγιναν πιο σύγχρονα, γι’ αυτό και συνδυάζουν ξεκάθαρα την εξ αποστάσεως εργασία με τη φυσική παρουσία στο γραφείο (το ευέλικτο ωράριο εργασίας εκτιμάται ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή). Μια τέτοια πρακτική έχει γίνει πιο σταθερή, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα. Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση. Είναι σημαντικό να επιδιώκει κανείς πάντα το καλύτερο, και ένα ακόμη πτυχίο σίγουρα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Η απόκτηση εξειδικευμένων πτυχίων, άλλων εγγράφων και πιστοποιητικών που επιβεβαιώνουν το επίπεδο γνώσεων ανοίγει μπροστά στους υποψηφίους και τους εργαζομένους τη δυνατότητα να βρουν μια πιο συμφέρουσα θέση με υψηλότερο μισθό κ.λπ. «Πράσινη» οικονομία. Πρόκειται για την ενεργειακή υποδομή. Η απασχόληση σε αυτόν τον τομέα δεν είναι μόνο κύρους, αλλά και συμφέρουσα. Εδώ απαιτούνται πάντα οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και άλλοι τεχνικοί, μηχανικοί και εξειδικευμένο προσωπικό.

Τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση: πού θα βρείτε τις περισσότερες ευκαιρίες

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι αρκετοί:

Τεχνολογίες/Πληροφορική (IT). Οι εργοδότες αναζητούν ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, στους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και στις τεχνολογίες cloud. Ξενοδοχειακός κλάδος/τουρισμός. Ο κλάδος ξεκίνησε να εξελίσσεται προς την ελίτ VIP τουριστική αγορά, γι’ αυτό οι εργοδότες προσλαμβάνουν προσωπικό με προσόντα. Τεχνικά επαγγέλματα. Κυρίως λείπουν υπάλληλοι όπως ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και άλλα παρόμοια επαγγέλματα. Ιατρική. Πρόκειται για έναν κρίσιμα σημαντικό τομέα, που σχετίζεται άμεσα με τη γήρανση του πληθυσμού, γι’ αυτό οι εργοδότες αναζητούν έμπειρους γιατρούς για να εξασφαλίσουν κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών.

Τα όνειρα για εργασία απευθείας από το σπίτι — είναι η νέα πραγματικότητα (επειδή η ψηφιοποίηση κυριολεκτικά καταδιώκει όλους και αναγκάζει να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με «ψηφιακές» IT γνώσεις).

Μισθός και παροχές: τι να αναμένετε το 2026

Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών είναι κάτι που πραγματοποιείται ετησίως σε κάθε χώρα του κόσμου. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας των εισοδημάτων των πολιτών και των εργαζομένων προβλέπει την πλήρη προστασία των ανθρώπων από την υποτίμηση του χρήματος.

Σε σχέση με αυτό, στην αγορά εργασίας οι σύγχρονοι εργοδότες/επιχειρηματίες προσφέρουν διάφορες ενδιαφέρουσες πρόσθετες παροχές ή μπόνους. Και ακόμη κι αν ο κατώτατος μισθός ξεκινά από 920 και άνω ευρώ τον μήνα, στους υποψηφίους προτείνεται, τις περισσότερες φορές, να φτάσουν σε έναν μέσο μισθό της τάξης των 1500–2000 ευρώ τον μήνα.

Ουσιαστικά, οι εργοδότες διασφαλίζουν μια ξεκάθαρη επαγγελματική εξέλιξη και καθιστούν σαφές ότι αυτή είναι εφικτή. Παράλληλα, οι προσφερόμενες παροχές μπορεί να περιλαμβάνουν ιατρική (ιδιωτική) ασφάλιση, ευέλικτο ωράριο εργασίας, επιπλέον καταβολή μπόνους για υψηλές επιδόσεις και αποτελέσματα εργασίας και πολλά άλλα. Δηλαδή, με αυτές τις ενέργειες οι εργοδότες δείχνουν ότι είναι εν μέρει έτοιμοι να αντισταθμίσουν τις πληθωριστικές απώλειες και, με αυτόν τον τρόπο, να διατηρήσουν την αγοραστική δύναμη των μισθών.

Πώς να προετοιμαστείτε: συμβουλές για υποψηφίους και εργαζομένους

Η αναζήτηση μιας νέας θέσης με καλό μισθό, εξαιρετική ομάδα και σε μια περίβλεπτος εταιρεία δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι σημαντικό για τον υποψήφιο να αναδείξει απολύτως όλα τα ταλέντα του. Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να συντάξει ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για συστήματα ATS), το οποίο να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για τον σκοπό αυτό, αρκεί να αναφέρονται μόνο εκείνες οι πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τον εργοδότη. Για παράδειγμα, στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, επάγγελμα, πρόσθετες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης ξένων γλωσσών, της κατοχής άδειας οδήγησης κ.λπ.

Επιπλέον, τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι εργαζόμενοι είναι προτιμότερο να εγγραφούν στο LinkedIn. Αυτό το προφίλ θα βοηθήσει να βρεθεί πιο γρήγορα η θέση εργασίας των ονείρων. Το θέμα είναι ότι στο προφίλ μπορεί κανείς να αναφέρει και πιο αναλυτικά στοιχεία (ηγετικές ικανότητες, δεξιότητες, ικανότητες).

Επίσης, δεν θα ήταν κακό να υπάρχουν λογαριασμοί και σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, σήμερα όλοι κατανοούν ξεκάθαρα ότι οι αλγόριθμοι ΑΙ δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ τον άνθρωπο, επειδή τα ρομπότ ΑΙ δεν διαθέτουν κριτική σκέψη, συναισθήματα, ενσυναίσθηση κ.λπ.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ ή τι είναι σημαντικό να γνωρίζετε

Η εργασία στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας συνδυασμός μεσογειακού τρόπου ζωής και ευρωπαϊκών προτύπων, αλλά και ευρείες δυνατότητες καθώς και υψηλή ανταγωνιστικότητα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη κυριολεκτικά όλες οι λεπτομέρειες — εποχικότητα, μισθός, τομέας δραστηριότητας (οι πιο κύρους τομείς είναι ο τουρισμός, οι πληροφοριακές τεχνολογίες, η βιομηχανία), εκπαίδευση και άλλοι παράγοντες. Μένει μόνο να βρείτε την εργασία που σας ταιριάζει. Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα στην καριέρα σας;



