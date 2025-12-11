Η αγροτική κινητοποίηση αποτελεί… ευκαιρία

Ο αείμνηστος Κων. Καραμανλής, με την ένταξή μας στην Ε.Ε, 45 χρόνια πίσω, είχε αναφερθεί στον κίνδυνο του εθνικού πνιγμού, αν δεν μάθουμε να “κολυμπάμε’’, δηλαδή να ενεργούμε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κανόνες.

Και η αλήθεια είναι πως αποδείχθηκε προφητικός ο λόγος του, αν αθροίσουμε τον υπερδανεισμό, τις σπατάλες, τα μνημόνια, τα πολιτικά ρουσφέτια και τα υπέρογκα πρόστιμα από την Ε.Ε, λόγω κακοδιαχείρισης κυρίως στις επιδοτήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Συμπεριφορές δηλαδή, που εκπηγάζουν από την αντίληψή μας πως το ευρωπαϊκό χρήμα είναι ξένο και επομένως δικαιολογούνται εξωφρενικές περιπτώσεις διαφθοράς, όπως αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που συνταράζει τους τελευταίους μήνες την χώρα μας.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, εξουθενωμένοι και αγανακτισμένοι από την ακρίβεια, το κόστος των καλλιεργειών, τα σκάνδαλα και την απουσία σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, βρίσκονται στους δρόμους, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, διεκδικώντας και απαιτώντας εντιμότητα στις επιδοτήσεις, αξιοπρεπή διαβίωση και προοπτική.

Κατά την ταπεινή μου άποψη έχουν δίκιο. Το άδικο βρίσκεται στην πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, τώρα και διαχρονικά, που ανέχθηκε, αν δε συνέπραξε, στην κατασπατάληση των 180 δις ευρώ των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, στη διάλυση των συνεταιρισμών και στη λεηλάτηση, μαζί με το ξεπούλημα, της αγροτικής τράπεζας. Επιπλέον, αποτέλεσμα κοντόθωρης πολιτικής και αδιαφορίας είναι η έλλειψη αγροτικών έργων υποδομής, η μείωση της καλλιεργήσιμης γης στο μισό, η αδιαφορία για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, η ελλιπής στήριξη των νέων γεωργών, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και το ρήμαγμα των χωριών μας και της υπαίθρου.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για κάθε σκάνδαλο δεν ευθύνεται τόσο ο απλός πολίτης, αλλά η αδυναμία των κρατικών θεσμών και η ανεπάρκεια των ελεγκτικών αρχών, που δημιουργούν το πρόσφορο έδαφος σε μηχανισμούς αδίστακτων “μαυρογιαλούρων” και επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, να προωθούν τη διαφθορά, την ιδιοτέλεια και την αδικία. Και προφανώς, καθόλου δεν μας τιμά να θεωρούμαστε ως κράτος το αρνητικό παράδειγμα της κακοδιαχείρισης, της αδιαφάνειας και της διαφθοράς.

Οι αγρότες δεν πρέπει να αποχωρήσουν ηττημένοι. Επιβάλλεται να καταβληθεί από την κυβέρνηση κάθε προσπάθεια οικονομικής στήριξής τους, γιατί η κύρια ευθύνη των προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα στα κόμματα που άσκησαν εξουσία και στο πολιτικό σύστημα- και σωστά -καταλογίζεται.

Να έχουμε, επίσης, συνείδηση και ιδιαίτερα ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος πως οι δυσκολίες θα ενταθούν, γιατί οι επιδοτήσεις από την Ευρώπη θα μειώνονται με κάθε νέα ΚΑΠ, οι εξαγωγές μας προς τις ΗΠΑ θα έχουν δυσκολίες για το γνωστό λόγο και η πίεση από εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών θα είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Επομένως, ο μοναδικός δρόμος είναι ο επανασχεδιασμός εκ βάθρων και η αναβάθμιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας κατά τα πρότυπα της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας ή της Πορτογαλίας.΄Εχουμε, δηλαδή, άμεση ανάγκη από σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, με κατεύθυνση τη στρεμματική αύξηση των εκμεταλλεύσεων, τη σοβαρή πολιτική γης, την ουσιαστική ενίσχυση των νέων γεωργών και τη σοβαρή επιστημονική καθοδήγηση, μαζί με τον αναγκαίο τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Δηλαδή, πρέπει να παράγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα, για να αντιμετωπίσουμε τις εισαγωγές και να ενισχύσουμε τις εξαγωγές.

Επιπλέον, η ολοκλήρωση (επιτέλους) των φραγμάτων, οι λιμνοδεξαμενές, ο εκσυγχρονισμός της άρδευσης, οι αγροτικοί δρόμοι, η μελετημένη εξαγωγική πολιτική, η αλληλοσύνδεση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού και η καταβολή επιδοτήσεων μόνο στους πραγματικούς παραγωγούς, αποτελούν αναγκαίους όρους για τη σωτηρία και την επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα.

Συμπερασματικά, η αγροτική κινητοποίηση αποτελεί ευκαιρία προβληματισμού για τα αδιέξοδα στη γεωργία και την κτηνοτροφία, την άρση των αιτιών για την αδύναμη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της διαφθοράς στην καταβολή των επιδοτήσεων. Προφανώς οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες, όπως και όσων κομματικών σχηματισμών κυβέρνησαν τον τόπο μας μισό αιώνα τώρα. Η αγροτική κινητοποίηση επιβάλλεται να είναι η ευκαιρία αφύπνισης ολόκληρου του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και ανάληψης άμεσης και σωτήριας δράσης. Αργήσαμε, δυστυχώς, και εδώ.

Ο Παναγιώτης Νίκας είναι πρώην Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

