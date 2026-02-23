Η AI «καίει» ρεύμα – Μπορεί το διάστημα να γίνει το νέο σπίτι των data centers;

Η ραγδαία επέκταση των data centers που υποστηρίζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέα δεδομένα στο ενεργειακό και τεχνολογικό τοπίο, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρική ισχύ αυξάνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία αναζητούν λύσεις που θα διασφαλίσουν επάρκεια ενέργειας, βιωσιμότητα και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ διατυπώνει ένα φιλόδοξο σενάριο: την ανάπτυξη data centers σε τροχιά, τα οποία θα τροφοδοτούνται από συνεχή ηλιακή ενέργεια. Η βασική ιδέα είναι ότι στο διάστημα η ηλιακή ακτινοβολία είναι ισχυρότερη και δεν επηρεάζεται από τις εναλλαγές ημέρας-νύχτας ή από καιρικά φαινόμενα, όπως συμβαίνει στη Γη.

Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε επίγεια data centers εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο, η εξάπλωση της generative AI, των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των υπηρεσιών cloud έχει αυξήσει τη ζήτηση ενέργειας σε επίπεδα που σε αρκετές περιοχές υπερβαίνουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών.

Ήδη σε ΗΠΑ και Ευρώπη έργα data centers καθυστερούν λόγω περιορισμών στο ηλεκτρικό δίκτυο ή έλλειψης διαθέσιμης ισχύος, ενώ παράλληλα ενισχύεται η πίεση για μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας. Η συνεχής λειτουργία, οι ανάγκες ψύξης και η επεξεργαστική ισχύς των συστημάτων AI δημιουργούν ένα ενεργειακό φορτίο που απαιτεί νέες προσεγγίσεις.

Η προοπτική των «διαστημικών» data centers

Η πτώση του κόστους εκτόξευσης, κυρίως χάρη σε επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους, καθώς και η πρόοδος στη δορυφορική τεχνολογία, τροφοδοτούν τη συζήτηση για computing υποδομές εκτός Γης. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η υπολογιστική ισχύς θα μπορούσε να λειτουργεί σε τροχιά ή ακόμη και σε σεληνιακές εγκαταστάσεις, με τα δεδομένα να μεταφέρονται μέσω δορυφορικών δικτύων.

Ήδη εξετάζονται πιλοτικά projects που αφορούν κυρίως αποθήκευση δεδομένων και εφεδρικά συστήματα, όπου η καθυστέρηση μετάδοσης δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.

Τα εμπόδια και οι ρεαλιστικές προοπτικές

Παρά τη γοητεία της ιδέας, οι τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις είναι σημαντικές. Η ακτινοβολία στο διάστημα, η ανάγκη για εξοπλισμό υψηλής ανθεκτικότητας, το κόστος συντήρησης και αντικατάστασης hardware, αλλά και η απαίτηση χαμηλού latency για πολλές εφαρμογές AI αποτελούν κρίσιμους περιορισμούς.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη κι αν υλοποιηθούν τέτοιες υποδομές, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα μεγάλα επίγεια data centers και όχι ως πλήρης αντικατάστασή τους. Πιο πιθανό θεωρείται να αξιοποιηθούν για εξειδικευμένες υπηρεσίες ή αποθήκευση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Νέο τεχνολογικό και γεωπολιτικό πεδίο

Η συζήτηση για υπολογιστική ισχύ στο διάστημα ανοίγει και γεωοικονομικές προεκτάσεις. Όπως συνέβη με τους δορυφόρους και τις τηλεπικοινωνίες, ο έλεγχος διαστημικών υποδομών θα μπορούσε να εξελιχθεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Προς το παρόν, η βασική «μάχη» για την AI συνεχίζει να δίνεται στη Γη, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογίες αποδοτικότερης ψύξης και νέες ενεργειακές λύσεις. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο περισσότερο συζητούνται ιδέες που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



