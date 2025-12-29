Η «ακτινογραφία» των ομάδων της Αχαϊας στην Α2 Εθνική βολεϊ

Η «ακτινογραφία» των ομάδων της Αχαϊας στην Α2 Εθνική βολεϊ
29 Δεκ. 2025 17:51
Pelop News

Κάνοντας τον απολογισμό του πρώτου γύρου της Α2 Εθνικής βόλεϊ στην Α΄ Ζώνη, όπου συμμετείχαν οι ομάδες της Αχαΐας, αναμφίβολά η ομάδα που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής είναι η Ολυμπιάδα.
Οι «πορτοκαλί» αν και νεοφώτιστοί έχουν κάνει εξαιρετική πορεία, έχουν 8 νίκες και δυο ήττες και είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Δαρείου που είναι χτισμένη με αρκετά έμπειρές μονάδες-ξεχωρίζει σίγουρα ο Νίκος Ρουμελιώτης- έχει δείξει σταθερότητα και αναμένεται να είναι στα play-offs ανόδου και δεν κρύβει ότι θέλει να διεκδικήσει την άνοδο.
Ο Ερμής Πατρών που έχει πολλά νεαρά παιδία στο ρόστερ του δεν έκανε καλό ξεκίνημα, είχε τρεις ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια, όμως στη συνέχεια η ομάδα βρήκε ρυθμό, ομογένεια και έφτασε σε ορισμένες σημαντικές νίκες που έφεραν τους «μπλε» στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Τέλος, ο ΑΟ Αιγιαλέων ως η ομάδα που υποβιβάστηκε πέρσι από την Pre League, και διατήρησε σε μεγάλο ποσοστό το ίδιο ρόστερ, έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα και μέτρησε 5 νίκες στα πρώτα πέντε παιχνίδια. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη για τους Αιγιώτες, καθώς έκαναν 4 ήττες σε 5 αγώνες και έχασαν έδαφος.
Πάντως, η ομάδα του Λιβαθηνού επειδή έχει και εμπειρία από την κατηγορία, έχει πολλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη τετράδα, όπου θα παλέψει για την άνοδο, ωστόσο όλα θα κριθούν μέσα στο γήπεδο.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ