Η «ακτινογραφία» των ομάδων της Αχαϊας στην Α2 Εθνική βολεϊ

Κάνοντας τον απολογισμό του πρώτου γύρου της Α2 Εθνικής βόλεϊ στην Α΄ Ζώνη, όπου συμμετείχαν οι ομάδες της Αχαΐας, αναμφίβολά η ομάδα που ξεχωρίζει μέχρι στιγμής είναι η Ολυμπιάδα.

Οι «πορτοκαλί» αν και νεοφώτιστοί έχουν κάνει εξαιρετική πορεία, έχουν 8 νίκες και δυο ήττες και είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Δαρείου που είναι χτισμένη με αρκετά έμπειρές μονάδες-ξεχωρίζει σίγουρα ο Νίκος Ρουμελιώτης- έχει δείξει σταθερότητα και αναμένεται να είναι στα play-offs ανόδου και δεν κρύβει ότι θέλει να διεκδικήσει την άνοδο.

Ο Ερμής Πατρών που έχει πολλά νεαρά παιδία στο ρόστερ του δεν έκανε καλό ξεκίνημα, είχε τρεις ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια, όμως στη συνέχεια η ομάδα βρήκε ρυθμό, ομογένεια και έφτασε σε ορισμένες σημαντικές νίκες που έφεραν τους «μπλε» στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, ο ΑΟ Αιγιαλέων ως η ομάδα που υποβιβάστηκε πέρσι από την Pre League, και διατήρησε σε μεγάλο ποσοστό το ίδιο ρόστερ, έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα και μέτρησε 5 νίκες στα πρώτα πέντε παιχνίδια. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη για τους Αιγιώτες, καθώς έκαναν 4 ήττες σε 5 αγώνες και έχασαν έδαφος.

Πάντως, η ομάδα του Λιβαθηνού επειδή έχει και εμπειρία από την κατηγορία, έχει πολλές πιθανότητες να είναι στην πρώτη τετράδα, όπου θα παλέψει για την άνοδο, ωστόσο όλα θα κριθούν μέσα στο γήπεδο.

