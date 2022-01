Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Λιόλιου είναι οι μεγάλες νικήτριες του «J2US»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κατερίνα Λιόλιου είναι οι μεγάλες νικήτριες του «Just the two of Us».

Την ανακοίνωση του αποτελέσματος έκανε ο Νίκος Αλιάγας ο οποίος συμμετείχε με μια εμφάνιση έκπληξη στην κριτική επιτροπή του σόου.

Στην τελική φάση του μουσικοχορευτικού διαγωνισμού έφτασαν ο Μαρίνος Κονσόλος με την Ελένη Δήμου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με την Κατερίνα Λιόλιου και η Άννα Μαρία Ψυχαράκη με τον Stan, ο οποίος αντικατέστησε τον Χάρη Βαρθακούρη που νοσεί με κορOνοϊό.

Μετά από έξι ώρες, που διήρκησε ο τελικός του J2US, ο Νίκος Αλιάγας ανακοίνωσε το ζευγάρι που κέρδισε στο υπέρλαμπρο show του Alpha.