Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των δραπετών στο Θέρμο

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, σε περιοχή του Θέρμου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ Αγρινίου, τρεις αλλοδαποί άνδρες και μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για απόπειρα ληστείας, παράβαση του νόμου περί όπλων, απόδραση κρατουμένου, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απειλή.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στο Θέρμο, οι τρεις άνδρες κατηγορούμενοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα σε οικία ανδρόγυνου, τους οποίους αποπειράθηκαν να ληστέψουν με την απειλή όπλου και την πρόκληση σωματικών βλαβών στον άνδρα.

Κατά την τέλεση της ληστείας, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από τον υιό των παθόντων και τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο ένας από αυτούς πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ατόμου.

Για τη σύλληψη των κατηγορούμενων οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία χθες το απόγευμα εντοπίστηκε στον κόμβο Συκιάς και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς όχημα, στο οποίο επέβαινε η γυναίκα κατηγορούμενη, ενώ οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι ήταν κρυμμένοι στο χώρο αποσκευών και συνελήφθησαν.

Παράλληλα, σε μισθωμένη οικία εντοπίστηκε ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο οποίος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη άμεσα σε κοντινή απόσταση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία και στη λίμνη Τριχωνίδας βρέθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο, με σπαστό κοντάκι, με δυο γεμιστήρες, δεμένους με μονωτική ταινία, που έφεραν -57- φυσίγγια, καθώς και είδη ρουχισμού.

Επισημαίνεται ότι οι δυο άνδρες κατηγορούμενοι τυγχάνουν δραπέτες από Κατάστημα Κράτησης, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος διένυε εξαήμερη τακτική άδεια, που του είχε χορηγηθεί από σωφρονιστικό κατάστημα, στο οποίο ήταν έγκλειστος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

