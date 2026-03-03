Η Άννα Μαστοράκου στην παρουσίαση της πλατφόρμας “Quality-for-All” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Υπουργείου Υγείας

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Quality-for-All” αποτελεί στρατηγικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου HEALTH-IQ, με στόχο τη συστηματική μέτρηση, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

03 Μαρ. 2026 14:54
Pelop News

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρευρέθηκε στην επίσημη παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας “Quality-for-All”, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που της απηύθυνε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσω του γραφείου του στην Αθήνα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού συστήματος υγείας.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα “Quality-for-All” αποτελεί στρατηγικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου HEALTH-IQ, με στόχο τη συστηματική μέτρηση, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της ασφάλειας των ασθενών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Στην εκδήλωση, ο Υπουργός Υγείας,  Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ/Ευρώπης, Dr. Hans Henri P. Kluge, υπογράμμισαν τη σημασία της ψηφιακής καινοτομίας για μια διαφανή και τεκμηριωμένη προσέγγιση στην υγειονομική φροντίδα. Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης, ο Δρ. João Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, καθώς και οι Υφυπουργοί Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας “Quality-for-All” συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προς την εδραίωση κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας στο σύστημα υγείας. Η συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση δεικτών ποιότητας αποτελεί θεμέλιο για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και στοχευμένες παρεμβάσεις με απτό αντίκτυπο στους πολίτες.» Και πρόσθεσε: «Η στενή και διαχρονική συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ενισχύει τη θεσμική μας επάρκεια, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Η σύμπραξη αυτή δεν περιορίζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, αλλά δημιουργεί προστιθέμενη αξία και σε περιφερειακό επίπεδο, ενδυναμώνοντας τον ρόλο των Περιφερειών στη διακυβέρνηση της δημόσιας υγείας και στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για όλους.»

